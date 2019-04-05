На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави
Сьогодні, 23:00
У дохід держави на потреби Збройних Сил України звернули понад 148 тисяч гривень застави, внесеної підозрюваним у злочині.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що застава внесена задля виконання підозрюваним у кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю жителем Києва покладених на нього процесуальних обов'язків.
Чоловікові, який цих обов'язків не порушував, змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання, а кошти, внесені як застава, перераховані для потреб оборони України – на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ.
Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що Луцький міськрайонний суд Волинської області стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що застава внесена задля виконання підозрюваним у кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю жителем Києва покладених на нього процесуальних обов'язків.
Чоловікові, який цих обов'язків не порушував, змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання, а кошти, внесені як застава, перераховані для потреб оборони України – на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ.
Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що Луцький міськрайонний суд Волинської області стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.
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