На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави

На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави
У дохід держави на потреби Збройних Сил України звернули понад 148 тисяч гривень застави, внесеної підозрюваним у злочині.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що застава внесена задля виконання підозрюваним у кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю жителем Києва покладених на нього процесуальних обов'язків.

Чоловікові, який цих обов'язків не порушував, змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання, а кошти, внесені як застава, перераховані для потреб оборони України – на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що Луцький міськрайонний суд Волинської області стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.

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Теги: застава, суд, ЗСУ
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