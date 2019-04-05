На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави

У дохід держави на потреби Збройних Сил України звернули понад 148 тисяч гривень застави, внесеної підозрюваним у злочині.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що застава внесена задля виконання підозрюваним у кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю жителем Києва покладених на нього процесуальних обов'язків.Чоловікові, який цих обов'язків не порушував, змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання, а кошти, внесені як застава, перераховані для потреб оборони України – на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ.Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що