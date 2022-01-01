У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію
11 квітень, 23:52
У Рівному заочно засудили посібницю терористичної організації.
Про це в телеграмі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Зрадниця України сяде на 13 років за те, що створила мережу інформаторів росії. З ворожою агентурою вона збирала інформацію про переміщення та розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших формувань.
Зображена на фото особа наразі переховується на території РФ.
"Звертаюся до усіх, хто в нашій області спокусився на легкі гроші і допомагає ворогу. Здавайтесь добровільно зараз! І вас омине покарання. Якщо не хочете, аби наступним було ваше фото", - написав Віталій Коваль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Зрадниця України сяде на 13 років за те, що створила мережу інформаторів росії. З ворожою агентурою вона збирала інформацію про переміщення та розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших формувань.
Зображена на фото особа наразі переховується на території РФ.
"Звертаюся до усіх, хто в нашій області спокусився на легкі гроші і допомагає ворогу. Здавайтесь добровільно зараз! І вас омине покарання. Якщо не хочете, аби наступним було ваше фото", - написав Віталій Коваль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, сприйматимуть у Москві з посмішкою», – Зеленський
Сьогодні, 00:41
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію
11 квітень, 23:52
На потреби ЗСУ на Волині перерахували ще понад 148 тисяч застави
11 квітень, 23:00
Медіа