У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію

У Рівному заочно засудили посібницю терористичної організації.Про це в телеграмі повідомив голова Рівненської ОВАЗрадниця України сяде на 13 років за те, що створила мережу інформаторів росії. З ворожою агентурою вона збирала інформацію про переміщення та розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших формувань.Зображена на фото особа наразі переховується на території РФ."Звертаюся до усіх, хто в нашій області спокусився на легкі гроші і допомагає ворогу. Здавайтесь добровільно зараз! І вас омине покарання. Якщо не хочете, аби наступним було ваше фото", - написав Віталій Коваль.