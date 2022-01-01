У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію

У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію
У Рівному заочно засудили посібницю терористичної організації.

Про це в телеграмі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Зрадниця України сяде на 13 років за те, що створила мережу інформаторів росії. З ворожою агентурою вона збирала інформацію про переміщення та розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших формувань.

Зображена на фото особа наразі переховується на території РФ.

"Звертаюся до усіх, хто в нашій області спокусився на легкі гроші і допомагає ворогу. Здавайтесь добровільно зараз! І вас омине покарання. Якщо не хочете, аби наступним було ваше фото", - написав Віталій Коваль.

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Теги: суд, війна, зрада, Рівне
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