«Санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, сприйматимуть у Москві з посмішкою», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 47 дня повномасштабної російсько-української війни.Президент зазначив, що ганебне вторгнення Росії поступово викреслює її з міжнародних відносин і робить її з кожним днем все більш токсичною.«Тепер тільки питання часу, коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв'язків з російською державою», - сказав Володимир Зеленський і додав, що у північних районах країни, звідки вигнали російських окупантів продовжуються без пекові роботи – передусім розмінування.За словами президента, щодня знешкоджується не менше декількох тисяч розтяжок, мін, тощо, адже окупанти мінували машини, двері, майно людей, щоб повернення в ці райони було небезпечним.«Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. Це також повинно розглядатися як воєнний злочин Росії. Вони свідомо зробили все, щоб вбити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступати. Без відповідних наказів вони б цим не займалися», - сказав глава держави.Наразі опрацьовується юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо.«З боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. Вже на той час це означала, що на російську агресію потрібно було реагувати значно жорсткіше і швидше», - сказав Зеленський у відеозверненні.Також президент розповів, що ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії.«Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обовʼязкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде прийнятий в Москві з посмішкою», ааа – ааа зазначив Володимир Олександрович.Крім цього, президент розповів, що про посилення санкцій проти Росії він говорив у зверненні до парламенту і народу Республіки Корея. Питання покарання усіх винних у злочинах проти українців президент обговорив із премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Другою важливою темою розмови з ним було посилення санкцій проти Росії. Співпрацю в енергетичній сфері Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Норвегії. Також глава держави провів розмову з головою Африканського Союзу, президентом Сенегалу і поінформував його про актуальну ситуацію в Україні, про глобальні загрози, створені російським вторгненням.Цього тижня глава держави планує звертатися до парламенту і народу Литви.«Будемо й надалі координувати наші кроки, щоб примусити РФ шукати мир», - сказав Володимир Зеленський.Президент України зауважив, що хоча українці мужньо захищають свою Батьківщину, але є й залежність від постачання партнерами необхідної зброї для швидкого закінчення війни.На завершення звернення президент повідомив про відзначення державними нагородами 187 військовослужбовців ЗСУ, 15 бійців Нацгвардії та шість військовослужбовців Головного управління розвідки. Звання Герой України присвоєно пʼяти військовослужбовцям ЗСУ, зокрема двом полковникам медичної служби.