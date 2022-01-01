За добу ЗСУ знищили російський літак, два вертольоти і чотири безпілотники
Сьогодні, 01:22
За добу 11 квітня військовослужбовці Збройних Сил України знищили 7 повітряних цілей ворога.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак, два вертольоти, чотири безпілотних літальних апарати.
Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника –
патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак, два вертольоти, чотири безпілотних літальних апарати.
Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника –
патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
Сьогодні, 02:28
Повідомили, коли Приват24 запрацює у штатному режимі
Сьогодні, 01:51
За добу ЗСУ знищили російський літак, два вертольоти і чотири безпілотники
Сьогодні, 01:22
На Волині працевлаштувалися понад 30 переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 00:57
«Санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, сприйматимуть у Москві з посмішкою», – Зеленський
Сьогодні, 00:41
Медіа