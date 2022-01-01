За добу ЗСУ знищили російський літак, два вертольоти і чотири безпілотники





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак, два вертольоти, чотири безпілотних літальних апарати.



Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника –

патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу 11 квітня військовослужбовці Збройних Сил України знищили 7 повітряних цілей ворога.Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак, два вертольоти, чотири безпілотних літальних апарати.Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника –патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.

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