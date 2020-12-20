Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ

Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
Трудовий колектив Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади вирішив віддати частину своєї заробітної плати на потреби Збройних сил України.

Про це йдеться на сторінці КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади".

"Війна в Україні триває 47 добу. З першого дня російського вторгнення українці об‘єдналися як ніколи до цього: люди різних конфесій, поглядів, переконань і професій допомагають Збройним Силам України, територіальній обороні, біженцям. Всім не просто, але найважче зараз тим, хто на передовій, хто стоїть на варті нашого спокою і є гарантами безпеки - це нашим військовим. Тому, трудовий колектив Медичного об‘єднання Луцької міської територіальної громади вирішив підтримати фінансово Збройні Сили України і перерахувати частину своєї зарплатні нашим захисникам", - йдеться на сторінці комунального закладу.

Так, на рахунок ЗСУ луцькі медпрацівники перерахували 360 610 гривень. З них - 260 610 тисяч гривень зібрали працівники, а 100 000 тисяч перерахувала первинна профспілкова організація КП "МО ЛМТГ".

Крім того, працівники медичного об'єднання закупили та передали ЗСУ намети, газовий балон, комплект автошин та автодисків на 21 тисячу 156 гривень.

"Віримо у Перемогу! Віримо у ЗСУ! Слава Україні!", - йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.

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Теги: медицина, Луцьк, допомога, війна, ЗСУ
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