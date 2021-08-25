Повідомили, коли Приват24 запрацює у штатному режимі





Про це йдеться на сайті банку.



Так, у ПриватБанку запевнили, що штатний режим роботи додатку Приват24 після регламентних робіт, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів, відновиться до 6:00 ранку 12 квітня.



"Перепрошуємо за перебої. Дякуємо за ваше розуміння", - йдеться в повідомленні банку.

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