Повідомили, коли Приват24 запрацює у штатному режимі
Сьогодні, 01:51
У ПриватБанку повідомили, коли мобільний додаток Приват24 працюватиме у штатному режимі.
Про це йдеться на сайті банку.
Так, у ПриватБанку запевнили, що штатний режим роботи додатку Приват24 після регламентних робіт, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів, відновиться до 6:00 ранку 12 квітня.
"Перепрошуємо за перебої. Дякуємо за ваше розуміння", - йдеться в повідомленні банку.
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Про це йдеться на сайті банку.
Так, у ПриватБанку запевнили, що штатний режим роботи додатку Приват24 після регламентних робіт, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів, відновиться до 6:00 ранку 12 квітня.
"Перепрошуємо за перебої. Дякуємо за ваше розуміння", - йдеться в повідомленні банку.
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