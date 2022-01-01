На Миколаївщині окупанти переодягнулися в цивільних та напали на ЗСУ
Сьогодні, 03:17
На Миколаївщині російські загарбники, видаючи себе за мирне населення, спробували атакувати позиції Збройних Сил України.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати.
Проте нападники отримали гідну відсіч і втративши 5 своїх росіяни втекли з поля бою.
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Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати.
Проте нападники отримали гідну відсіч і втративши 5 своїх росіяни втекли з поля бою.
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