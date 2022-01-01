На Миколаївщині окупанти переодягнулися в цивільних та напали на ЗСУ

На Миколаївщині окупанти переодягнулися в цивільних та напали на ЗСУ
На Миколаївщині російські загарбники, видаючи себе за мирне населення, спробували атакувати позиції Збройних Сил України.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати.

Проте нападники отримали гідну відсіч і втративши 5 своїх росіяни втекли з поля бою.

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Теги: війна, росія, Україна
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