На Миколаївщині окупанти переодягнулися в цивільних та напали на ЗСУ





Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".



Вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати.



Проте нападники отримали гідну відсіч і втративши 5 своїх росіяни втекли з поля бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Миколаївщині російські загарбники, видаючи себе за мирне населення, спробували атакувати позиції Збройних Сил України.Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".Вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати.Проте нападники отримали гідну відсіч і втративши 5 своїх росіяни втекли з поля бою.

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