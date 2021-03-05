Українці зможуть купити марку «Русский военный корабль, иди на*уй!»





Це перша марка "Укрпошти", яка з'явиться в умовах воєнного стану. Про це йдеться в повідомляє



За інформацією відомства, це перша марка в умовах воєнного стану і її спецпогашення відбудуться 12 квітня одночасно в обласних центрах України, а спецпогашення штемпелями АР Крим, Севастополя, Херсона і Чернігова - в Києві.



Національний поштовий оператор повідомляє, що до випуску підготовлено дві художні поштові марки: одну номіналом F (еквівалент 23 грн) - для оплати поштових відправлень по Україні, а другу номіналом W (еквівалент 1,5 дол. США) - для оплати листів та листівок, що надсилаються за кордон. Також до поштового випуску входить конверт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні у продажі з'явиться марка "Русский военный корабль, иди на*уй!".Це перша марка "Укрпошти", яка з'явиться в умовах воєнного стану. Про це йдеться в повідомляє УНІАН , посилаючись на пресслужбу Укрпошти.За інформацією відомства, це перша марка в умовах воєнного стану і її спецпогашення відбудуться 12 квітня одночасно в обласних центрах України, а спецпогашення штемпелями АР Крим, Севастополя, Херсона і Чернігова - в Києві.Національний поштовий оператор повідомляє, що до випуску підготовлено дві художні поштові марки: одну номіналом F (еквівалент 23 грн) - для оплати поштових відправлень по Україні, а другу номіналом W (еквівалент 1,5 дол. США) - для оплати листів та листівок, що надсилаються за кордон. Також до поштового випуску входить конверт.

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