Скільки Україна витрачає щодня на кожного російського полоненого
Сьогодні, 04:38
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, скільки для України коштує утримання кожного російського полоненого.
Про це Денісова сказала в інтерв'ю виданню LB.
"По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила Людмила Денісова.
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Про це Денісова сказала в інтерв'ю виданню LB.
"По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила Людмила Денісова.
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