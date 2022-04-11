Скільки Україна витрачає щодня на кожного російського полоненого

Скільки Україна витрачає щодня на кожного російського полоненого
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, скільки для України коштує утримання кожного російського полоненого.

Про це Денісова сказала в інтерв'ю виданню LB.

"По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила Людмила Денісова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гроші, полонені, війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки Україна витрачає щодня на кожного російського полоненого
Сьогодні, 04:38
На Миколаївщині окупанти переодягнулися в цивільних та напали на ЗСУ
Сьогодні, 03:17
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
Сьогодні, 02:28
Повідомили, коли Приват24 запрацює у штатному режимі
Сьогодні, 01:51
За добу ЗСУ знищили російський літак, два вертольоти і чотири безпілотники
Сьогодні, 01:22
Схожі новини
Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України
08 березень, 21:18
«Матері, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів»: опублікували список російських полонених «Матері, приїжджайте до Києва і забирайте своїх синів»: опублікували список російських полонених
04 березень, 15:12
Відбувся перший обмін полоненими Відбувся перший обмін полоненими
01 березень, 16:39
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
25 лютий, 10:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки Україна витрачає щодня на кожного російського полоненого
Сьогодні, 04:38
 0
На Миколаївщині окупанти переодягнулися в цивільних та напали на ЗСУ
Сьогодні, 03:17
 0
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
Сьогодні, 02:28
 0
Повідомили, коли Приват24 запрацює у штатному режимі
Сьогодні, 01:51
 0
За добу ЗСУ знищили російський літак, два вертольоти і чотири безпілотники
Сьогодні, 01:22
 0
Медіа
відео
1/8