Скільки Україна витрачає щодня на кожного російського полоненого





Про це Денісова сказала в інтерв'ю виданню



"По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила Людмила Денісова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, скільки для України коштує утримання кожного російського полоненого.Про це Денісова сказала в інтерв'ю виданню LB "По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила Людмила Денісова.

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