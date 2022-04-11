У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 23:09
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.
Про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Передусім Гегер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.
Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.
Гегер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.
Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.
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Про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Передусім Гегер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.
Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.
Гегер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.
Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.
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