У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29

Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.



Про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє



Передусім Гегер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.



Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.



Гегер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.



Раніше прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.



Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Словаччинине виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.Про це він сказав після зустрічі прем’єром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.Передусім Гегер звернув увагу на те, що пострадянська техніка, яка є на озброєнні словацької армії, є дуже ризикованою і її подальша експлуатація без російських поставок, які Братиславу не цікавлять, є нежиттєздатною.Він також заявив, що країна веде переговори з партнерами щодо захисту повітряного простору Словаччини.Гегер висловив сподівання, що результати цих розмов будуть відомі протягом кількох тижнів.Раніше прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

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