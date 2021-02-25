СБУ показала допит агента РФ, експрацівника Адміністрації президента





Про це йдеться у відео допиту, яке опублікувала СБУ.



За допомогою російських спецслужб, зрадник працевлаштувався у департамент зовнішньої політики АП, який займався європейською інтеграцією України. Там він отримував секретну інформацію та передавав їй ворогу. Потім він працював у ЗСУ.



Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання: збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо. Колаборанта затримали у Донецькій області. Також зрадник розповів, що він займався вербуванням колишніх українських військових, політиків та переселенців з Донбасу.



"Під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога, надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні. Наразі з ним проводяться відповідні заходи для встановлення всього ланцюжка державних зрадників і колаборантів, які працюють на ворога", - йдеться у повідомленні СБУ.



Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала російського агента, який раніше працював в адміністрації президента . Він заявив, що у 2014 році втік з України, а його кураторами були депутати російської Держдуми Кобзон та Зюганов.Про це йдеться у відео допиту, яке опублікувала СБУ.За допомогою російських спецслужб, зрадник працевлаштувався у департамент зовнішньої політики АП, який займався європейською інтеграцією України. Там він отримував секретну інформацію та передавав їй ворогу. Потім він працював у ЗСУ.Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання: збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо. Колаборанта затримали у Донецькій області. Також зрадник розповів, що він займався вербуванням колишніх українських військових, політиків та переселенців з Донбасу."Під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога, надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні. Наразі з ним проводяться відповідні заходи для встановлення всього ланцюжка державних зрадників і колаборантів, які працюють на ворога", - йдеться у повідомленні СБУ.Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі.

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