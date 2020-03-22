СБУ затримала експрацівника Адміністрації президента України

СБУ затримала експрацівника Адміністрації президента України
На межі території Харківської та Донецької областей Служба безпеки України затримала експрацівника Адміністрації президента, який працював на російські спецслужби.

Про це повідомив начальник СБУ в Харківській області Роман Дудін в інтерв'ю «Факти ICTV», передає «Громадське».

Він зазначив, що з 2014 року підозрюваний був агентом Головного управління Генерального штабу росії — раніше цей підрозділ називався Головним розвідувальним управлінням рф.

Водночас, додає Дудін, ця людина до 2019 року працювала у тоді ще Адміністрації президента України, обіймала певну посаду, мала доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим чи навіть критичним рівнем доступу.

Дудін також розповів, що відсоток зрадників у Харківській області дуже низький, а серед пересічних громадян «узагалі нульовий». Водночас є певний відсоток серед колишніх посадовців та правоохоронців.

«Я думаю, один з основних психологічних моментів — це банальний страх за своє життя, життя родичів, близьких. Напевно, є й певні ідейні зрадники, які чекали на так званий русскій мір», — каже Дудін.

Він запевнив, що СБУ відстежує всіх, хто перейшов на бік ворога, а також отримує великий обсяг інформації про те, що відбувається на всіх окупованих територіях.

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Теги: СБУ, Адміністрації президента, зрадник
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