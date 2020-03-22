СБУ затримала експрацівника Адміністрації президента України
Сьогодні, 19:00
На межі території Харківської та Донецької областей Служба безпеки України затримала експрацівника Адміністрації президента, який працював на російські спецслужби.
Про це повідомив начальник СБУ в Харківській області Роман Дудін в інтерв'ю «Факти ICTV», передає «Громадське».
Він зазначив, що з 2014 року підозрюваний був агентом Головного управління Генерального штабу росії — раніше цей підрозділ називався Головним розвідувальним управлінням рф.
Водночас, додає Дудін, ця людина до 2019 року працювала у тоді ще Адміністрації президента України, обіймала певну посаду, мала доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим чи навіть критичним рівнем доступу.
Дудін також розповів, що відсоток зрадників у Харківській області дуже низький, а серед пересічних громадян «узагалі нульовий». Водночас є певний відсоток серед колишніх посадовців та правоохоронців.
«Я думаю, один з основних психологічних моментів — це банальний страх за своє життя, життя родичів, близьких. Напевно, є й певні ідейні зрадники, які чекали на так званий русскій мір», — каже Дудін.
Він запевнив, що СБУ відстежує всіх, хто перейшов на бік ворога, а також отримує великий обсяг інформації про те, що відбувається на всіх окупованих територіях.
Головне фото ілюстративне
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Про це повідомив начальник СБУ в Харківській області Роман Дудін в інтерв'ю «Факти ICTV», передає «Громадське».
Він зазначив, що з 2014 року підозрюваний був агентом Головного управління Генерального штабу росії — раніше цей підрозділ називався Головним розвідувальним управлінням рф.
Водночас, додає Дудін, ця людина до 2019 року працювала у тоді ще Адміністрації президента України, обіймала певну посаду, мала доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим чи навіть критичним рівнем доступу.
Дудін також розповів, що відсоток зрадників у Харківській області дуже низький, а серед пересічних громадян «узагалі нульовий». Водночас є певний відсоток серед колишніх посадовців та правоохоронців.
«Я думаю, один з основних психологічних моментів — це банальний страх за своє життя, життя родичів, близьких. Напевно, є й певні ідейні зрадники, які чекали на так званий русскій мір», — каже Дудін.
Він запевнив, що СБУ відстежує всіх, хто перейшов на бік ворога, а також отримує великий обсяг інформації про те, що відбувається на всіх окупованих територіях.
Головне фото ілюстративне
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