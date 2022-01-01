Мінус один: ЗСУ ліквідували підполковника мотострілецького полку РФ
Сьогодні, 18:29
Збройні Сили України знищили ще одного офіцера російської армії – підполковника Дібіра Дібірова.
Про це повідомляє InformNapalm у Телеграмі.
Зауважують, що ліквідований офіцер РФ служив у 291-му мотострілецькому полку, що базується в селищі Борзой, у Чеченській республіці.
"9 квітня 2022 року ліквідовано чергового рашиста – гвардії підполковника Дібірова Дібіра Магомадіновича. Проходив службу в 291-му гвардійському мотострілецькому полку, що входить до складу 42 гвардійської мотострілецької дивізії", – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє InformNapalm у Телеграмі.
Зауважують, що ліквідований офіцер РФ служив у 291-му мотострілецькому полку, що базується в селищі Борзой, у Чеченській республіці.
"9 квітня 2022 року ліквідовано чергового рашиста – гвардії підполковника Дібірова Дібіра Магомадіновича. Проходив службу в 291-му гвардійському мотострілецькому полку, що входить до складу 42 гвардійської мотострілецької дивізії", – йдеться в повідомленні.
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