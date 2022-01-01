Мінус один: ЗСУ ліквідували підполковника мотострілецького полку РФ

Мінус один: ЗСУ ліквідували підполковника мотострілецького полку РФ
Збройні Сили України знищили ще одного офіцера російської армії – підполковника Дібіра Дібірова.

Про це повідомляє InformNapalm у Телеграмі.

Зауважують, що ліквідований офіцер РФ служив у 291-му мотострілецькому полку, що базується в селищі Борзой, у Чеченській республіці.

"9 квітня 2022 року ліквідовано чергового рашиста – гвардії підполковника Дібірова Дібіра Магомадіновича. Проходив службу в 291-му гвардійському мотострілецькому полку, що входить до складу 42 гвардійської мотострілецької дивізії", – йдеться в повідомленні.


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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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