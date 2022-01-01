Канцлер Австрії прокоментував зустріч із Путіним

Карл Нехаммер зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він наголосив, що це був "не дружній візит", а "жорстка зустріч". Він закликав лідера держави-агресорки припинити війну в Україні.



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"Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі побачив незмірні страждання, завдані російською загарбницькою війною", - сказав канцлер Нехаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.



Розмова в резиденції Путіна в Новосибірську тривала 75 хвилин. Після цього не було заяв для преси.



За словами Нехаммера, поїздка до Москви і переговори з президентом Путіним є для нього обов'язком.



"Обов'язок, що випливає з відповідальності, щоб домогтися припинення бойових дій або принаймні гуманітарного прогресу для постраждалого мирного населення в Україні. Для мене немає альтернативи, бо потрібно шукати прямі переговори з Росією, незважаючи на всі відмінності", - йдеться у заяві канцлера.



Карл Нехаммер зазначив, що зустріч з російським диктатором була жорсткою і він заявив Путіну, що світу відомо про воєнні злочини росіян в Україні і їх обов'язково розслідуватимуть. Також він наголосив, що санкції проти РФ тільки посилюватимуться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Австріїзустрівся з російським диктатором. Він наголосив, що це був "не дружній візит", а "жорстка зустріч". Він закликав лідера держави-агресорки припинити війну в Україні.Про це пише ТСН із посиланням на заяву офісу австрійського канцлера."Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі побачив незмірні страждання, завдані російською загарбницькою війною", - сказав канцлер Нехаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.Розмова в резиденції Путіна в Новосибірську тривала 75 хвилин. Після цього не було заяв для преси.За словами Нехаммера, поїздка до Москви і переговори з президентом Путіним є для нього обов'язком."Обов'язок, що випливає з відповідальності, щоб домогтися припинення бойових дій або принаймні гуманітарного прогресу для постраждалого мирного населення в Україні. Для мене немає альтернативи, бо потрібно шукати прямі переговори з Росією, незважаючи на всі відмінності", - йдеться у заяві канцлера.Карл Нехаммер зазначив, що зустріч з російським диктатором була жорсткою і він заявив Путіну, що світу відомо про воєнні злочини росіян в Україні і їх обов'язково розслідуватимуть. Також він наголосив, що санкції проти РФ тільки посилюватимуться.

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