Канцлер Австрії прокоментував зустріч із Путіним

Канцлер Австрії прокоментував зустріч із Путіним
Канцлер Австрії Карл Нехаммер зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він наголосив, що це був "не дружній візит", а "жорстка зустріч". Він закликав лідера держави-агресорки припинити війну в Україні.

Про це пише ТСН із посиланням на заяву офісу австрійського канцлера.

"Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі побачив незмірні страждання, завдані російською загарбницькою війною", - сказав канцлер Нехаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Розмова в резиденції Путіна в Новосибірську тривала 75 хвилин. Після цього не було заяв для преси.

За словами Нехаммера, поїздка до Москви і переговори з президентом Путіним є для нього обов'язком.

"Обов'язок, що випливає з відповідальності, щоб домогтися припинення бойових дій або принаймні гуманітарного прогресу для постраждалого мирного населення в Україні. Для мене немає альтернативи, бо потрібно шукати прямі переговори з Росією, незважаючи на всі відмінності", - йдеться у заяві канцлера.

Карл Нехаммер зазначив, що зустріч з російським диктатором була жорсткою і він заявив Путіну, що світу відомо про воєнні злочини росіян в Україні і їх обов'язково розслідуватимуть. Також він наголосив, що санкції проти РФ тільки посилюватимуться.

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Теги: Карл Нехаммер, Путін, війна
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