У Міноборони заявили, що РФ майже закінчила підготовку до нового наступу на Донбасі





Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 11 квітня, передає



За його словами, окупанти перейшли до фази завершення відновлення своїх підрозділів і перекидання їх на територію України.



«Ми прогнозуємо, що активні бойові дії почнуться на цих територіях уже найближчим часом. А втім, українська армія до цього готова», — каже Мотузяник.



Він додав, що останнім часом у Донецькій та Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилась і буде продовжувати збільшуватися.



У Міноборони також вважають, що ймовірний новий наступ росії на Київ залежатиме від бойових дій на Донбасі. Наразі на території Білорусі продовжують перебувати кілька батальйонних тактичних груп рф, які здійснюють демонстраційні дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія майже закінчила підготовку до нової наступальної операції на Донбасі. Активізуватися російські війська на території Донецької та Луганської областей можуть найближчим часом.Про це сказав речник Міністерства оборони Українина брифінгу 11 квітня, передає "Громадське" За його словами, окупанти перейшли до фази завершення відновлення своїх підрозділів і перекидання їх на територію України.«Ми прогнозуємо, що активні бойові дії почнуться на цих територіях уже найближчим часом. А втім, українська армія до цього готова», — каже Мотузяник.Він додав, що останнім часом у Донецькій та Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилась і буде продовжувати збільшуватися.У Міноборони також вважають, що ймовірний новий наступ росії на Київ залежатиме від бойових дій на Донбасі. Наразі на території Білорусі продовжують перебувати кілька батальйонних тактичних груп рф, які здійснюють демонстраційні дії.

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