На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО

На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО
Працівники Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства без вихідних роблять вітамінні набори для бійців.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора закладу Катерина Павлюк.

З її слів, продукти для наборів привозять працівники та вихованці центру з усієї області, благодійники з-за кордону долучаються фінансово.

У ящики з вітамінними наборами кладуть дитячі малюнки та листи, які надходять з усієї Волині.

На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО


"Малюнки – різноманітні: від національної символіки до народної. От навіть рибка в нас є Бандерівська і може виконати бажання, тому що за нас все – навіть природа", — каже методистка центру Марія Мацишин.

До вітамінних наборів входять горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти – яблука, груші, сливки, цукати, чорниці та малина.

У майстерні чоловіки б’ють волоські горіхи та лущать арахіс.

Це – інгредієнти, які мають високу енергетичну цінність та поживні речовини, необхідні воїнам, — говорить керівниця гуртків Інна Кравчук. Додає: кладуть таке, що дає можливість і перекусити, і коли воїни сушку смокчуть, то вони втамовують спрагу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України спакували та доставили воїнам на фронт понад чотири тисячі енергетичних наборів.


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Теги: Волонтери, ЗСУ, вітамінні набори, допомога
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