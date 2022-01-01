На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО





Про це розповіла Катерина Павлюк.



З її слів, продукти для наборів привозять працівники та вихованці центру з усієї області, благодійники з-за кордону долучаються фінансово.



У ящики з вітамінними наборами кладуть дитячі малюнки та листи, які надходять з усієї Волині.







"Малюнки – різноманітні: від національної символіки до народної. От навіть рибка в нас є Бандерівська і може виконати бажання, тому що за нас все – навіть природа", — каже методистка центру Марія Мацишин.



До вітамінних наборів входять горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти – яблука, груші, сливки, цукати, чорниці та малина.



У майстерні чоловіки б’ють волоські горіхи та лущать арахіс.



Це – інгредієнти, які мають високу енергетичну цінність та поживні речовини, необхідні воїнам, — говорить керівниця гуртків Інна Кравчук. Додає: кладуть таке, що дає можливість і перекусити, і коли воїни сушку смокчуть, то вони втамовують спрагу.



Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України спакували та доставили воїнам на фронт понад чотири тисячі енергетичних наборів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства без вихідних роблять вітамінні набори для бійців.Про це розповіла Суспільному заступниця директора закладуЗ її слів, продукти для наборів привозять працівники та вихованці центру з усієї області, благодійники з-за кордону долучаються фінансово.У ящики з вітамінними наборами кладуть дитячі малюнки та листи, які надходять з усієї Волині."Малюнки – різноманітні: від національної символіки до народної. От навіть рибка в нас є Бандерівська і може виконати бажання, тому що за нас все – навіть природа", — каже методистка центруДо вітамінних наборів входять горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти – яблука, груші, сливки, цукати, чорниці та малина.У майстерні чоловіки б’ють волоські горіхи та лущать арахіс.Це – інгредієнти, які мають високу енергетичну цінність та поживні речовини, необхідні воїнам, — говорить керівниця гуртків. Додає: кладуть таке, що дає можливість і перекусити, і коли воїни сушку смокчуть, то вони втамовують спрагу.Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України спакували та доставили воїнам на фронт понад чотири тисячі енергетичних наборів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію