Зв'язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, – Залужний





Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 квітня.



Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.



«Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!» — йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оборона Маріуполя триває і командування підтримує зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто.Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України11 квітня.Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.«Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!» — йдеться в дописі.

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