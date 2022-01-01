Зв'язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, – Залужний
Сьогодні, 16:26
Оборона Маріуполя триває і командування підтримує зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто.
Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 квітня.
Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.
«Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!» — йдеться в дописі.
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Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 квітня.
Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.
«Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!» — йдеться в дописі.
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