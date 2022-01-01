Що робити, якщо не отримали 6500 гривень допомоги

Що робити, якщо не отримали 6500 гривень допомоги
Деякі громадяни України, які в другій половині березня подали заявку на отримання 6500 гривень фінансової допомоги від держави, але все ще не отримали цих коштів, починають хвилюватися - чи дійсно прийдуть гроші.

Що саме відбувається і коли чекати на допомогу відповіли в ПриватБанку, пише ТСН.

Останній день подавання заявок був 31 березня, проте далеко не всі українці, хто запросив допомогу через застосунок "Дія", змогли отримати 6500 гривень на свої картки "єПідтримка". Що відбувається? Згідно з поясненням від ПриватБанку Міністерство економіки, яке перераховує гроші на цю допомогу, все ще не виплатило банку всю суму. А тому зарахування на картки "єПідтримка" здійснюються відразу після того, як на банківський рахунок приходить потрібна сума.

Також клієнтів ПриватБанку заспокоїли, що всі українці, які в другій половині березня оформили та подали заявки на отримання 6500 гривень, обов'язково отримають ці гроші, але трішки пізніше.

Нагадаємо, що фінансова допомога від держави була доступна для ФОП та найманих працівників з таких регіонів України:

Чернігівська;
Сумська;
Харківська;
Херсонська;
Миколаївська;
Запорізька;
Донецька;
Луганська;
Житомирська;
Одеська;
Волинська;
Київська та Київ.

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Теги: допомога, Дія
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