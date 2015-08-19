 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень

Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень
У центрі допомоги ЗСУ «Ангар» з 24 лютого до 8 квітня на картки волонтерки Ольги Валянік, волонтерів у Польщі, PayPal, нідерландським партнерам “Brand New Ukraine” та український фонд “Співдружність-Волинь” загалом надійшло - 15 407 386,97 гривень.

Про це повідомила волонтерка у Фейсбук.

Також іноземні фонди, громади, приватні особи закупили та подарували нашому волонтерському штабу “Ангар” турнікети, целокс, тепловізори, автівки, медикаменти, тактичний одяг та взуття на суму - 1 051 435,77 гривень.

Українські підприємці та приватні особи надали одягу, медикаментів та продуктів харчування на суму 362 693,89 гривень.

"Авто (7 шт просто подарованих!), целокс, турнікети, тепловізори, продукти харчування, тактичний одяг, медикаменти (фурами!). Тому ми у штабі вирішили орієнтовно підрахували, що ця допомога еквівалентна сумі - 46 300 000 грн! Ці цифри вражають! І ми щиро вдячну кожному та кожній за цей внесок!" - написала Ольга Валянік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, Ангар, волонтери, Ольга Валянік, допомога, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї
Сьогодні, 12:51
Росіяни відмовляються йти у наступ, деякі з їхніх підрозділів – на грані бунту, – СБУ
Сьогодні, 11:33
У бою з окупантами загинув волинянин Сергій Курило
Сьогодні, 11:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що робити, якщо не отримали 6500 гривень допомоги
Сьогодні, 15:36
У Луцьку вночі затримали водія автівки, яка перебувала у розшуку
Сьогодні, 15:24
Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:21
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Українці подали в «Дії» понад 66 тисяч заяв про пошкоджене майно
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
Волинським військовим збирають кошти на генератор Волинським військовим збирають кошти на генератор
23 лютий, 15:55
Військовим 14-ї бригади надали міжнародну допомогу. ФОТО Військовим 14-ї бригади надали міжнародну допомогу. ФОТО
19 серпень, 2015, 12:25
«Ти надихаєш нас усіх»: 14-річний хлопець з Луцька став волонтером «Ти надихаєш нас усіх»: 14-річний хлопець з Луцька став волонтером
05 квітень, 16:31
Які пільги і виплати мають військовослужбовці в Україні Які пільги і виплати мають військовослужбовці в Україні
27 березень, 21:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біженці з України можуть отримати в Польщі тимчасовий захист: навіщо він
Сьогодні, 15:56
 0
Що робити, якщо не отримали 6500 гривень допомоги
Сьогодні, 15:36
 0
У Луцьку вночі затримали водія автівки, яка перебувала у розшуку
Сьогодні, 15:24
 0
Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:21
 0
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8