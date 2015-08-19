Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:21
У центрі допомоги ЗСУ «Ангар» з 24 лютого до 8 квітня на картки волонтерки Ольги Валянік, волонтерів у Польщі, PayPal, нідерландським партнерам “Brand New Ukraine” та український фонд “Співдружність-Волинь” загалом надійшло - 15 407 386,97 гривень.
Про це повідомила волонтерка у Фейсбук.
Також іноземні фонди, громади, приватні особи закупили та подарували нашому волонтерському штабу “Ангар” турнікети, целокс, тепловізори, автівки, медикаменти, тактичний одяг та взуття на суму - 1 051 435,77 гривень.
Українські підприємці та приватні особи надали одягу, медикаментів та продуктів харчування на суму 362 693,89 гривень.
"Авто (7 шт просто подарованих!), целокс, турнікети, тепловізори, продукти харчування, тактичний одяг, медикаменти (фурами!). Тому ми у штабі вирішили орієнтовно підрахували, що ця допомога еквівалентна сумі - 46 300 000 грн! Ці цифри вражають! І ми щиро вдячну кожному та кожній за цей внесок!" - написала Ольга Валянік.
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Про це повідомила волонтерка у Фейсбук.
Також іноземні фонди, громади, приватні особи закупили та подарували нашому волонтерському штабу “Ангар” турнікети, целокс, тепловізори, автівки, медикаменти, тактичний одяг та взуття на суму - 1 051 435,77 гривень.
Українські підприємці та приватні особи надали одягу, медикаментів та продуктів харчування на суму 362 693,89 гривень.
"Авто (7 шт просто подарованих!), целокс, турнікети, тепловізори, продукти харчування, тактичний одяг, медикаменти (фурами!). Тому ми у штабі вирішили орієнтовно підрахували, що ця допомога еквівалентна сумі - 46 300 000 грн! Ці цифри вражають! І ми щиро вдячну кожному та кожній за цей внесок!" - написала Ольга Валянік.
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