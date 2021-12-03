У Луцьку вночі затримали водія автівки, яка перебувала у розшуку

У Луцьку вночі затримали водія автівки, яка перебувала у розшуку
Вночі 11 квітня у центрі Луцька за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Toyota.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Охоронці порядку встановили особу 36-річного кермувальника, по Інформаційному порталу Національної поліції виявили, що транспортний засіб перебуває у розшуку, а водій відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Особу доставили до Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин, а транспортний засіб доставили на спецмайданчик.

Також цієї ночі, 11 квітня, поліцейським надійшло орієнтування на автомобіль Volkswagen, водій якого, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Автомобіль зупинили, а в 37-річного керманича дійсно виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак керманич відмовився проходити огляд на місці події та в медичному закладі.

На нього склали адмінматеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. А автомобіль доставили на спецмайданчик.


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Теги: патрульна поліція, Луцьк, водії
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