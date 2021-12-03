У Луцьку вночі затримали водія автівки, яка перебувала у розшуку

Вночі 11 квітня у центрі Луцька за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Toyota.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Охоронці порядку встановили особу 36-річного кермувальника, по Інформаційному порталу Національної поліції виявили, що транспортний засіб перебуває у розшуку, а водій відбував покарання в місцях позбавлення волі.Особу доставили до Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин, а транспортний засіб доставили на спецмайданчик.Також цієї ночі, 11 квітня, поліцейським надійшло орієнтування на автомобіль Volkswagen, водій якого, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Автомобіль зупинили, а в 37-річного керманича дійсно виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак керманич відмовився проходити огляд на місці події та в медичному закладі.На нього склали адмінматеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. А автомобіль доставили на спецмайданчик.