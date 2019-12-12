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У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО

У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 11 квітня, у Кафедральному соборі Святої трійці у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблими у війні з Росією військовослужбовцями Миколою Бунчуком та Михайлом Путінцевим.

Про це повідомляють у Луцькій міськраді.

Микола Бунчук народився 29 серпня 1998 року у місті Лисичанськ Луганської області. Проходив військову службу за контрактом. Помер 7 березня внаслідок осколкового поранення під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України біля населеного пункту Дмитрівка Київської області.
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО

Михайло Путінцев народився 20 січня 1997 року. Навчався у Луцькій гімназії № 18, Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та Національній академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Проходив військову службу за контрактом. Загинув 4 квітня під час ведення бою з російськими окупантами поблизу Запорізької області.

До молитви за упокій душі померлих разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук, його заступник Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів Луцької міської ради та окремі депутати.
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО

Опісля панахиди тіло військовослужбовців прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Останній спочинок Герої знайдуть на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.


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Теги: Луцьк, Герої, прощання, панахида
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