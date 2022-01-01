У війні з Росією загинув 25-річний волинянин
Сьогодні, 14:45
У війні з Росією загинув 25-річний Путінцев Михайло Сергійович. Навчався у Луцькій гімназії №18, Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
Про це інформує мер Луцька Ігор Поліщук.
Закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Проходив військову службу за контрактом.
Старший лейтенант Путінцев Михайло Сергійович загинув 4 квітня під час ведення бою з російськими окупантами поблизу Запорізької області.
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Про це інформує мер Луцька Ігор Поліщук.
Закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Проходив військову службу за контрактом.
Старший лейтенант Путінцев Михайло Сергійович загинув 4 квітня під час ведення бою з російськими окупантами поблизу Запорізької області.
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