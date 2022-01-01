У війні з Росією загинув 25-річний волинянин

Путінцев Михайло Сергійович. Навчався у Луцькій гімназії №18, Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.



Про це Ігор Поліщук.



Закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Проходив військову службу за контрактом.



Старший лейтенант Путінцев Михайло Сергійович загинув 4 квітня під час ведення бою з російськими окупантами поблизу Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув 25-річний. Навчався у Луцькій гімназії №18, Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Про це інформує мер ЛуцькаЗакінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Проходив військову службу за контрактом.Старший лейтенант Путінцев Михайло Сергійович загинув 4 квітня під час ведення бою з російськими окупантами поблизу Запорізької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію