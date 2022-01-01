На Волині за добу розселили 1200 людей

Протягом доби розселили 1200 внутрішніх переселенців.Про це інформує голова Волинської ОВАу Телеграм-каналі.Їх забезпечили продуктами харчування та предметами першої необхідності.Наразі в області є до 7 тисяч вільних місць для розташування переселенців.Загальна кількість вимушено переселених осіб, які прийняла Волинь, – 52 200.Усі, хто потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або може їх надати, закликають звертатися за телефонами: 066 657 09 15, (0332) 778 211.Також з Волині протягом 7 квітня відправили дев’ять медичних вантажів. Допомогу отримають військові підрозділи та заклади охорони здоров’я, які були звільнені від окупації населених пунктів, та регіони, де ведуться бойові дії.