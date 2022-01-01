На Волині за добу розселили 1200 людей
Сьогодні, 15:05
Протягом доби розселили 1200 внутрішніх переселенців.
Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Телеграм-каналі.
Їх забезпечили продуктами харчування та предметами першої необхідності.
Наразі в області є до 7 тисяч вільних місць для розташування переселенців.
Загальна кількість вимушено переселених осіб, які прийняла Волинь, – 52 200.
Усі, хто потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або може їх надати, закликають звертатися за телефонами: 066 657 09 15, (0332) 778 211.
Також з Волині протягом 7 квітня відправили дев’ять медичних вантажів. Допомогу отримають військові підрозділи та заклади охорони здоров’я, які були звільнені від окупації населених пунктів, та регіони, де ведуться бойові дії.
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Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Телеграм-каналі.
Їх забезпечили продуктами харчування та предметами першої необхідності.
Наразі в області є до 7 тисяч вільних місць для розташування переселенців.
Загальна кількість вимушено переселених осіб, які прийняла Волинь, – 52 200.
Усі, хто потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або може їх надати, закликають звертатися за телефонами: 066 657 09 15, (0332) 778 211.
Також з Волині протягом 7 квітня відправили дев’ять медичних вантажів. Допомогу отримають військові підрозділи та заклади охорони здоров’я, які були звільнені від окупації населених пунктів, та регіони, де ведуться бойові дії.
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