У Ковелі діти виклали іграшками слово «Буча». ФОТО





Про це Ігор Чайка.



Буча - місто-партнер, місто-побратим Ковеля з 2001 року.



За словами мера, з перших днів війни воно опинилося буквально у вирві біди разом із Гостомелем, Ворзелем, Бородянкою та іншими містами та селами країни. Стало українським містом-мучеником. І з 25 березня — “Містом-героєм”.



"Тут велися не просто бойові дії. Тут не просто армія воювала з армією. Тут сталося те страшне, від чого холоне кров: озброєні окупанти, нелюди - цілеспрямовано, ницо і з особливою жорстокістю знищували мирне, цивільне, беззахисне населення. Тільки тому, що це - українці. Чоловіки. Жінки. Діти. Мер Бучі Анатолій Федорук вже заявив, що у практично 90% загиблих - кульові ураження, а не осколкові. Це - геноцид. Знищення українців у центрі Європи в XXI столітті. За дітей болить невпинно. Цілодобово" , - написав Чайка.



Сьогоднішній день жалоби за загиблими в Бучі від рук російського окупанта - це спосіб розділити цей біль з усією країною. І тому сьогодні на Площі Героїв Майдану, на знак скорботи і пам`яті, ковельські діти виклали слово “Буча” іграшками.



Після завершення громадянської панахиди виступив свідок тих подій, місцевий священник отець Сергій Мірошниченко. Зізнався, що коли побачив сьогодні слово “Буча”, то на хвильку ніби побував вдома. Між тими людьми, яких добре знав, з якими багато спілкувався. І які, бездиханні, потім лежали на вулицях ще зовсім недавно прекрасного куротного містечка Буча, про яке всі знали, що воно поблизу Києва.



"Говорив сьогодні й повторюю знову — ми маємо подвоїти допомогу Бучі. І сьогодні ми на зв`язку з мерією, маємо список потреб, готуємо до відправки. Україна переможе і загоїть свої рани.

Але Україна ніколи цього не забуде! І не дозволить світові закрити очі на ці звірства", - написав мер міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 квітня, у Ковелі – день жалоби за загиблими від рук російських окупантів жителями Бучі.Про це повідомив мерБуча - місто-партнер, місто-побратим Ковеля з 2001 року.За словами мера, з перших днів війни воно опинилося буквально у вирві біди разом із Гостомелем, Ворзелем, Бородянкою та іншими містами та селами країни. Стало українським містом-мучеником. І з 25 березня — “Містом-героєм”."Тут велися не просто бойові дії. Тут не просто армія воювала з армією. Тут сталося те страшне, від чого холоне кров: озброєні окупанти, нелюди - цілеспрямовано, ницо і з особливою жорстокістю знищували мирне, цивільне, беззахисне населення. Тільки тому, що це - українці. Чоловіки. Жінки. Діти. Мер Бучівже заявив, що у практично 90% загиблих - кульові ураження, а не осколкові. Це - геноцид. Знищення українців у центрі Європи в XXI столітті. За дітей болить невпинно. Цілодобово" , - написав Чайка.Сьогоднішній день жалоби за загиблими в Бучі від рук російського окупанта - це спосіб розділити цей біль з усією країною. І тому сьогодні на Площі Героїв Майдану, на знак скорботи і пам`яті, ковельські діти виклали слово “Буча” іграшками.Після завершення громадянської панахиди виступив свідок тих подій, місцевий священник отецьЗізнався, що коли побачив сьогодні слово “Буча”, то на хвильку ніби побував вдома. Між тими людьми, яких добре знав, з якими багато спілкувався. І які, бездиханні, потім лежали на вулицях ще зовсім недавно прекрасного куротного містечка Буча, про яке всі знали, що воно поблизу Києва."Говорив сьогодні й повторюю знову — ми маємо подвоїти допомогу Бучі. І сьогодні ми на зв`язку з мерією, маємо список потреб, готуємо до відправки. Україна переможе і загоїть свої рани.Але Україна ніколи цього не забуде! І не дозволить світові закрити очі на ці звірства", - написав мер міста.

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