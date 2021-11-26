COVID-сертифікат у «Дії» відображатиметься 1,5 року від дати щеплення

COVID-сертифікат у «Дії» відображатиметься 1,5 року від дати щеплення
Із 5 квітня 2022 року COVID-сертифікати в Дії мають новий термін відображення. Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти СOVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення.

Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

“Російське вторгнення змусило понад 3 млн жінок та дітей залишити рідну землю і виїхати за кордон. У багатьох країнах, де зараз перебувають наші громадяни, діють карантинні обмеження, щоб полегшити процедуру підтвердження вакцинації українців від COVID-19, тому ми вирішили продовжити відображення сертифікатів в Дії. Це дозволить українцям пред’явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від коронавірусної хвороби та отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи в країні перебування”, — прокоментувала рішення заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Термін відображення змінено в усіх видах сертифікатів, котрий підтверджує вакцинальний статус особи:

“жовтий” COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;
“зелений” COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби;
“бустерний” COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби.

Зазначають, що сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку, або на поралі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.

Нагадаємо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу, серед яких, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та інші країни (повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут). Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах.

Однак, правила використання сертифікатів визначаються кожною країною окремо та можуть суттєво відрізнятися. Тож, важливо ознайомитися з цими правилами в країні перебування.

В Україні ж правила використання та терміни дії COVID-сертифікатів залишилися незмінними:

30 діб для сертифікатів про першу дозу щеплення проти COVID-19 (для дводозних вакцин);
270 діб для сертифікатів про другу та ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин).

Також для пред’явлення сертифіката за кордоном можна використовувати як сам QR-код у додатку Дія чи скріншот сертифіката з мобільного застосунку Дія, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу Дія, чи будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат. Будь-який із обраних варіантів буде валідним для QR-сканера, який перевіряє справжність сертифіката.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: COVID-сертифікат, Дія, продовжили термін, щеплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
Працювали на ворога: ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ
Сьогодні, 16:20
COVID-сертифікат у «Дії» відображатиметься 1,5 року від дати щеплення
Сьогодні, 15:50
Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу
Сьогодні, 15:35
У Ковелі діти виклали іграшками слово «Буча». ФОТО
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
COVID-сертифікат можна тепер завантажити на телефон COVID-сертифікат можна тепер завантажити на телефон
26 листопад, 2021, 19:00
У додатку «Дія» з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати У додатку «Дія» з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати
25 листопад, 2021, 19:28
У «Дії» з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів: як завантажити документ У «Дії» з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів: як завантажити документ
15 листопад, 2021, 19:22
Чи буде у Дії довідка про протипоказання до щеплення від Covid-19 Чи буде у Дії довідка про протипоказання до щеплення від Covid-19
12 листопад, 2021, 04:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
 0
Працювали на ворога: ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ
Сьогодні, 16:20
 0
COVID-сертифікат у «Дії» відображатиметься 1,5 року від дати щеплення
Сьогодні, 15:50
 0
Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу
Сьогодні, 15:35
 0
У Ковелі діти виклали іграшками слово «Буча». ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8