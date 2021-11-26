COVID-сертифікат у «Дії» відображатиметься 1,5 року від дати щеплення

Із 5 квітня 2022 року COVID-сертифікати в Дії мають новий термін відображення. Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти СOVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення.Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».“Російське вторгнення змусило понад 3 млн жінок та дітей залишити рідну землю і виїхати за кордон. У багатьох країнах, де зараз перебувають наші громадяни, діють карантинні обмеження, щоб полегшити процедуру підтвердження вакцинації українців від COVID-19, тому ми вирішили продовжити відображення сертифікатів в Дії. Це дозволить українцям пред’явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від коронавірусної хвороби та отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи в країні перебування”, — прокоментувала рішення заступниця міністра з питань цифрового розвиткуТермін відображення змінено в усіх видах сертифікатів, котрий підтверджує вакцинальний статус особи:“жовтий” COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;“зелений” COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби;“бустерний” COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби.Зазначають, що сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку, або на поралі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.Нагадаємо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу, серед яких, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та інші країни (повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут). Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах.Однак, правила використання сертифікатів визначаються кожною країною окремо та можуть суттєво відрізнятися. Тож, важливо ознайомитися з цими правилами в країні перебування.В Україні ж правила використання та терміни дії COVID-сертифікатів залишилися незмінними:30 діб для сертифікатів про першу дозу щеплення проти COVID-19 (для дводозних вакцин);270 діб для сертифікатів про другу та ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин).Також для пред’явлення сертифіката за кордоном можна використовувати як сам QR-код у додатку Дія чи скріншот сертифіката з мобільного застосунку Дія, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу Дія, чи будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат. Будь-який із обраних варіантів буде валідним для QR-сканера, який перевіряє справжність сертифіката.