Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу

Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу
На Волині судитимуть місцевих жителів, які допомагали дев'ятьом військовозобов'язаним утікачам нелегально перебратися у Польщу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про організацію незаконного переправлення дев'яти осіб через державний кордон України, вчинену трьома волинянами із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, 16 березня 2022 року працівники поліції та Державної прикордонної служби затримали трьох жителів Ковельського району, які мали намір переправити через річку Західний Буг у Республіку Польща поза пунктами пропуску дев'ятьох військовозобов'язаних чоловіків – жителів Східної України, в тому числі Луганська та Донецька.

З кожного бажаючого утекти перевізники брали по 500 доларів США.

За ці незаконні дії тепер волиняни відповідатимуть перед судом.

Утікачі-невдахи за спробу незаконно перетнути кордон притягнуті до адміністративної відповідальності.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 332 КК України за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Теги: втікачі, військовозобов'язані, Польща, кордон, Волинь, прокуратура
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