Волиняни за грошову винагороду в 500 доларів намагались переправити чоловіків через кордон

Волиняни за грошову винагороду в 500 доларів намагались переправити чоловіків через кордон
Дванадцятьох чоловіків з гумовим човном виявили вчора ввечері прикордонники на напрямку Вільшанка (Україна) - Собібур (Республіка Польща). Троє з них – уродженці Ковельського району, решта – зі східних областей України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Встановлено, що волиняни за грошову винагороду в 500 доларів обіцяли переправити інших чоловіків через кордон, в яких рідні вже перебували в Польщі.

Однак цьому наміру завадили прикордонники.

За цим фактом поліцейські внесли відомості в ЄРДР за ч. 3 ст. 332 КК України.

Троє причетних до незаконного переправлення через кордон громадян затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжних заходів.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років.

Щодо молодиків, які намагались перетнути кордон, складено адміністративно-процесуальні документи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП співробітниками Шацького військкомату.


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Теги: Волинь, поліція, кордон
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