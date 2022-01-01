Волиняни за грошову винагороду в 500 доларів намагались переправити чоловіків через кордон

Дванадцятьох чоловіків з гумовим човном виявили вчора ввечері прикордонники на напрямку Вільшанка (Україна) - Собібур (Республіка Польща). Троє з них – уродженці Ковельського району, решта – зі східних областей України.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Встановлено, що волиняни за грошову винагороду в 500 доларів обіцяли переправити інших чоловіків через кордон, в яких рідні вже перебували в Польщі.Однак цьому наміру завадили прикордонники.За цим фактом поліцейські внесли відомості в ЄРДР за ч. 3 ст. 332 КК України.Троє причетних до незаконного переправлення через кордон громадян затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжних заходів.За скоєне їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років.Щодо молодиків, які намагались перетнути кордон, складено адміністративно-процесуальні документи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП співробітниками Шацького військкомату.