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Майже 14 тисяч солдатів та 86 літаків: у Генштабі повідомили про втрати противника

Майже 14 тисяч солдатів та 86 літаків: у Генштабі повідомили про втрати противника
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

особового складу близько 14 000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ – 72 од,
засобів ППО – 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки – 864 од,
кораблів/катерів – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
спеціальної техніки – 10.

Дані по втратах уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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їбучій волиньпост шо ви коменти закрили далбайоби тупарилі сука іди в рот візьми в поліщука
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