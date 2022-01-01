Майже 14 тисяч солдатів та 86 літаків: у Генштабі повідомили про втрати противника
Сьогодні, 11:09
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу близько 14 000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ – 72 од,
засобів ППО – 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки – 864 од,
кораблів/катерів – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
спеціальної техніки – 10.
Дані по втратах уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу близько 14 000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ – 72 од,
засобів ППО – 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки – 864 од,
кораблів/катерів – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
спеціальної техніки – 10.
Дані по втратах уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
їбучій волиньпост шо ви коменти закрили далбайоби тупарилі сука іди в рот візьми в поліщука
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