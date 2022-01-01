Майже 14 тисяч солдатів та 86 літаків: у Генштабі повідомили про втрати противника





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:



особового складу близько 14 000 осіб,

танків ‒ 444 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 435 од,

артилерійських систем – 201 од,

РСЗВ – 72 од,

засобів ППО – 43 од,

літаків – 86 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки – 864 од,

кораблів/катерів – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,

спеціальної техніки – 10.



Дані по втратах уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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