У Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Дзятком. ФОТО

Юрієм Дзятком. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це інформують у Луцькраді.



42-річний Юрій Дзятко був призваний на військову службу по мобілізації на початку березня 2022 року.



До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук, його заступник Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів Луцької міської ради та окремі депутати.





Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Останній спочинок Герой знайде на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбулася громадська панахида за загиблим у війні з росією військовослужбовцем. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це інформують у Луцькраді.42-річний Юрій Дзятко був призваний на військову службу по мобілізації на початку березня 2022 року. Загинув під час виконання бойового завдання в місті Харків. До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучився міський голова, його заступник, працівники виконавчих органів Луцької міської ради та окремі депутати.Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Останній спочинок Герой знайде на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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