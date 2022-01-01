Працювали на ворога: ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ

Держбюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» на сприянні країні-агресору. Їх звинувачують у колабораціонізмі.Про це заявили у пресслужбі ДБР.Слідство отримало інформацію, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновником молодіжного крила політичної партії «ОПЗЖ».За наявною інформацією, чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції «Опозиційна платформа - За життя», особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликанняПрацівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:- документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;- чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;- протоколи дільничних виборчих комісій;- моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;- комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету.