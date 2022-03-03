Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців
Сьогодні, 17:03
Росія готує маніпуляції про «поганих» українців, щоб навмисно демонізувати Україну у світі.
Про це інформує ЦПД при РНБО України в Телеграмі.
"Станом на 30.03.2022 кількість українських біженців перевищила 4 мільйони. Також біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років, про що повідомила прес-служба МВС України ще 3.03.2022 р. Тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців", - йдеться в повідомленні.
Відомо також, що 7 квітня Греція висловила позицію засудження дій Росії в Україні та вже сьогодні, 8 квітня, у Телеграм-каналі пропагандиста Соловйова, з'явився ніким та нічим не підтверджений "вкид", що українські біженці при виселенні з квартири, розписали стіни нібито її господаря.
Також з'являються "вкиди" про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які не підтверджують навіть російські ЗМІ.
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Про це інформує ЦПД при РНБО України в Телеграмі.
"Станом на 30.03.2022 кількість українських біженців перевищила 4 мільйони. Також біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років, про що повідомила прес-служба МВС України ще 3.03.2022 р. Тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців", - йдеться в повідомленні.
Відомо також, що 7 квітня Греція висловила позицію засудження дій Росії в Україні та вже сьогодні, 8 квітня, у Телеграм-каналі пропагандиста Соловйова, з'явився ніким та нічим не підтверджений "вкид", що українські біженці при виселенні з квартири, розписали стіни нібито її господаря.
Також з'являються "вкиди" про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які не підтверджують навіть російські ЗМІ.
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