Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців

Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців
Росія готує маніпуляції про «поганих» українців, щоб навмисно демонізувати Україну у світі.

Про це інформує ЦПД при РНБО України в Телеграмі.

"Станом на 30.03.2022 кількість українських біженців перевищила 4 мільйони. Також біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років, про що повідомила прес-служба МВС України ще 3.03.2022 р. Тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців", - йдеться в повідомленні.

Відомо також, що 7 квітня Греція висловила позицію засудження дій Росії в Україні та вже сьогодні, 8 квітня, у Телеграм-каналі пропагандиста Соловйова, з'явився ніким та нічим не підтверджений "вкид", що українські біженці при виселенні з квартири, розписали стіни нібито її господаря.

Також з'являються "вкиди" про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які не підтверджують навіть російські ЗМІ.

Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців


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Теги: Біженці, РФ, пропаганда, фейки, маніпуляція, вкид
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