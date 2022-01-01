Обстріл вокзалу в Краматорську: повідомили про 50 загиблих
Сьогодні, 17:40
Унаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська загинуло 50 людей, 5 з них - діти.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграмі.
За словами Кириленка, на цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікують, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися
"З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграмі.
За словами Кириленка, на цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікують, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися
"З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі", - йдеться в повідомленні.
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