Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО





Про це



Приватні компанії - ТзОВ «Автодімсервіс», AIC Germany Automotive Components, VIACAR S.A. (Greece), Dr.Motor Sp. z o.o. (Poland) - спільними зусиллями подбали, щоб зібрати найнеобхідніше: продукти тривалого зберігання, в тому числі найбільш затребуване дитяче харчування, засоби гігієни, речі для дому, догляду за дітьми та багато іншого.







Усе передане благодійниками, як завжди, буде доставлено у ті куточки України, де цього найбільше потребують.







Підкреслюють, що перша партія товару поїхала до місця призначення вже сьогодні.







"Щиро дякуємо за все!

Кожному, хто допомагає.

Не залишимося в боргу.

Необхідно лише чимшвидше закінчити цю війну нашою Перемогою.



Ви, шановні партнери, насправді дуже багато для цього робите", - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зустріли ще одну партію гуманітарної допомоги з Німеччини та Польщі.Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України у Фейсбуці.Приватні компанії - ТзОВ «Автодімсервіс», AIC Germany Automotive Components, VIACAR S.A. (Greece), Dr.Motor Sp. z o.o. (Poland) - спільними зусиллями подбали, щоб зібрати найнеобхідніше: продукти тривалого зберігання, в тому числі найбільш затребуване дитяче харчування, засоби гігієни, речі для дому, догляду за дітьми та багато іншого.Усе передане благодійниками, як завжди, буде доставлено у ті куточки України, де цього найбільше потребують.Підкреслюють, що перша партія товару поїхала до місця призначення вже сьогодні."Щиро дякуємо за все!Кожному, хто допомагає.Не залишимося в боргу.Необхідно лише чимшвидше закінчити цю війну нашою Перемогою.Ви, шановні партнери, насправді дуже багато для цього робите", - йдеться в дописі.

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