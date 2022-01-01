Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО

Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
На Волині зустріли ще одну партію гуманітарної допомоги з Німеччини та Польщі.

Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України у Фейсбуці.

Приватні компанії - ТзОВ «Автодімсервіс», AIC Germany Automotive Components, VIACAR S.A. (Greece), Dr.Motor Sp. z o.o. (Poland) - спільними зусиллями подбали, щоб зібрати найнеобхідніше: продукти тривалого зберігання, в тому числі найбільш затребуване дитяче харчування, засоби гігієни, речі для дому, догляду за дітьми та багато іншого.

Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО


Усе передане благодійниками, як завжди, буде доставлено у ті куточки України, де цього найбільше потребують.

Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО


Підкреслюють, що перша партія товару поїхала до місця призначення вже сьогодні.

Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО


"Щиро дякуємо за все!
Кожному, хто допомагає.
Не залишимося в боргу.
Необхідно лише чимшвидше закінчити цю війну нашою Перемогою.

Ви, шановні партнери, насправді дуже багато для цього робите", - йдеться в дописі.

Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО



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Теги: Гуманітарна допомога, Польща, Німеччина, Волинь
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