Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 18:17
На Волині зустріли ще одну партію гуманітарної допомоги з Німеччини та Польщі.
Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України у Фейсбуці.
Приватні компанії - ТзОВ «Автодімсервіс», AIC Germany Automotive Components, VIACAR S.A. (Greece), Dr.Motor Sp. z o.o. (Poland) - спільними зусиллями подбали, щоб зібрати найнеобхідніше: продукти тривалого зберігання, в тому числі найбільш затребуване дитяче харчування, засоби гігієни, речі для дому, догляду за дітьми та багато іншого.
Усе передане благодійниками, як завжди, буде доставлено у ті куточки України, де цього найбільше потребують.
Підкреслюють, що перша партія товару поїхала до місця призначення вже сьогодні.
"Щиро дякуємо за все!
Кожному, хто допомагає.
Не залишимося в боргу.
Необхідно лише чимшвидше закінчити цю війну нашою Перемогою.
Ви, шановні партнери, насправді дуже багато для цього робите", - йдеться в дописі.
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Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України у Фейсбуці.
Приватні компанії - ТзОВ «Автодімсервіс», AIC Germany Automotive Components, VIACAR S.A. (Greece), Dr.Motor Sp. z o.o. (Poland) - спільними зусиллями подбали, щоб зібрати найнеобхідніше: продукти тривалого зберігання, в тому числі найбільш затребуване дитяче харчування, засоби гігієни, речі для дому, догляду за дітьми та багато іншого.
Усе передане благодійниками, як завжди, буде доставлено у ті куточки України, де цього найбільше потребують.
Підкреслюють, що перша партія товару поїхала до місця призначення вже сьогодні.
"Щиро дякуємо за все!
Кожному, хто допомагає.
Не залишимося в боргу.
Необхідно лише чимшвидше закінчити цю війну нашою Перемогою.
Ви, шановні партнери, насправді дуже багато для цього робите", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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