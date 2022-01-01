Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути вже влітку

Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути вже влітку
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що слід рухатися далі у питанні прийняття України в Євросоюз. Вона зазначила, що відповідну заявку хочуть представити Раді ЄС вже влітку.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Reuters.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель і прем'єр Словаччини Едуард Геґер 8 квітня прибули до Києва.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два. Вона закликала рухатися вперед якнайшвидше.

"Наша мета – представити заявку України Раді цього літа", –
наголосила фон дер Ляєн.

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Теги: ЄС, Україна в ЄС
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