У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів

У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Російські окупанти забрали життя ще двох військових із Волині: Анатолія Зубара та Миколи Мороза.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що Микола Мороз загинув 7 березня під час виконання бойового завдання у селі Дмитрівка Бучанського району, що на Київщині.

«Гірко та несправедливо втрачати наших захисників. Низький уклін, світла і Вічна пам'ять Героєві! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям Слава!» – висловлює щире співчуття рідним і близьким Миколи Мороза міський голова Рожища Вячеслав Поліщук.

Анатолій Зубар також загинув 7 березня. Відомо, що чоловік уродженець Старовижівщини.

«Вічна пам'ять Герою України - Зубару Анатолію.
Герої не вмирають!» - написав голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.

У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Анатолій Зубар, Микола Мороз, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти наказують повертатися евакуйованим до РФ назад на Донеччину, – Генштаб
Сьогодні, 19:22
Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути вже влітку
Сьогодні, 18:54
У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 18:40
Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 18:17
Обстріл вокзалу в Краматорську: повідомили про 50 загиблих
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
За незалежність України загинув військовий з Волині За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
«Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька «Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька
07 квітень, 19:38
У війні з окупантами загинув захисник із Волині У війні з окупантами загинув захисник із Волині
06 квітень, 23:01
У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко
06 квітень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти наказують повертатися евакуйованим до РФ назад на Донеччину, – Генштаб
Сьогодні, 19:22
 0
Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути вже влітку
Сьогодні, 18:54
 0
У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 18:40
 0
Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 18:17
 0
Обстріл вокзалу в Краматорську: повідомили про 50 загиблих
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8