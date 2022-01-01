У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів
Сьогодні, 18:40
Російські окупанти забрали життя ще двох військових із Волині: Анатолія Зубара та Миколи Мороза.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Микола Мороз загинув 7 березня під час виконання бойового завдання у селі Дмитрівка Бучанського району, що на Київщині.
«Гірко та несправедливо втрачати наших захисників. Низький уклін, світла і Вічна пам'ять Героєві! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям Слава!» – висловлює щире співчуття рідним і близьким Миколи Мороза міський голова Рожища Вячеслав Поліщук.
Анатолій Зубар також загинув 7 березня. Відомо, що чоловік уродженець Старовижівщини.
«Вічна пам'ять Герою України - Зубару Анатолію.
Герої не вмирають!» - написав голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Вічна пам'ять!
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Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Микола Мороз загинув 7 березня під час виконання бойового завдання у селі Дмитрівка Бучанського району, що на Київщині.
«Гірко та несправедливо втрачати наших захисників. Низький уклін, світла і Вічна пам'ять Героєві! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям Слава!» – висловлює щире співчуття рідним і близьким Миколи Мороза міський голова Рожища Вячеслав Поліщук.
Анатолій Зубар також загинув 7 березня. Відомо, що чоловік уродженець Старовижівщини.
«Вічна пам'ять Герою України - Зубару Анатолію.
Герої не вмирають!» - написав голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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