У війні з Росією Волинь втратила ще двох своїх синів

Анатолія Зубара та Миколи Мороза.



Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Відомо, що Микола Мороз загинув 7 березня під час виконання бойового завдання у селі Дмитрівка Бучанського району, що на Київщині.



«Гірко та несправедливо втрачати наших захисників. Низький уклін, світла і Вічна пам'ять Героєві! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям Слава!» – висловлює щире співчуття рідним і близьким Миколи Мороза міський голова Рожища Вячеслав Поліщук.



Анатолій Зубар також загинув 7 березня. Відомо, що чоловік уродженець Старовижівщини.



«Вічна пам'ять Герою України - Зубару Анатолію.

Герої не вмирають!» - написав голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Вічна пам'ять!



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