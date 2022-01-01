У центрі Луцька музики збирають гроші для військових. ВІДЕО

Налаштовують музичні інструменти і чекають, поки підійдуть музиканти й співаки. У самісінькому центрі Луцька волонтери організували джем-сейшен: музикою і піснями збирають гроші на потреби Зройних сил України.Хто долучився, що кажуть про такі «концерти» у центрі міста лучани і скільки грошей вже вдалося назбирати – у сюжеті журналістки 12 каналуО пів на 14-ту в Луцьку поруч із пам’ятником Кості Шишку на Лесі Українки розкладають музичні інструменти. Тут декілька гітар, синтезатор, мікрофони. Свій музичний інструмент налаштовує й. Він – зі знищеного російськими окупантами міста-героя Волновахи.«Мені у будинок влучили місяць тому. Я був у Волновасі. Зараз я тут… У Волновасі залишився дім, брат у мене у Дніпрі, батьки в Данії», – розповідає переселенець.Щоправда, домом ті руїни назвати важко.«Вікон нема, дірка у стіні. Їхали – гараж був відчиненим. Зараз мені фото скинули, там дірки від снарядів. «ДНР» на паркані написали. Ну нічого там нема, порожньо. Все», – констатує Микита.Нині, розказує чоловік, заробляє собі на життя, граючи на вулиці.«Хочеться мені, щоб рівень виконання вуличної музики став рівня виконання музики на сцені. Я на зароблені гроші їм, заощаджую, хочу купити хорошу гітару», – ділиться Микита.Сьогодні він грав безплатно – аби допомогти Збройним силам України. Відтепер щоденно о 14:00 на цій локації гратимуть і співатимуть українські пісні. Організували такий музичний простір волонтери штабу «Ангар».«Ми вирішили зробити такий музичний простір, таку імпровізовану джем-сцену, де може виступати кожен охочий. Грати на будь-якому інструменті. У нас є із собою і барабани, і гітари, й піаніно. Одне правило: тільки не російською!» – волонтерВолонтер каже: охочих поспівати й пограти, аби допомогти Збройним силам України, безліч. До того ж, кожен перехожий може взяти до рук мікрофон. За декілька хвилин заспіває лучанка Оксана.«Будемо виконувати українські пісні гурту «Бумбокс» та Джамали «Лий, злива, лий» та «Човен» «Один в Каное» і, можливо, авторську пісню на слова Лесі Українки», – розповідає мисткиняІ якщо на початку пісні Оксана співала і грала сама, то лишень за декілька хвилин її музику вловили й інші музиканти.Лучанам же українська пісня, кажуть, надто до душі. Кажуть, у цей надскладний для України час кожен повинен трудитися і допомагати армії тим, чим може допомогти найкраще.Волонтери кажуть: щодня з 14:00 інструменти чекатимуть співаків та музикантів на цьому місці. Виняток: негода або ж повітряна тривога.