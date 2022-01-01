Росія нанесла ракетний удар неподалік Одеси





Про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Telegram.



"Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - сказав голова ОВА.



Нагадаємо, у ніч на 8 квітня військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. На жаль, за словами керівника ОВА, є загиблі та поранені, пошкоджені об'єкти інфраструктури.



Максим Марченко додав, що через досвід обстрілу мирних мешканців у Краматорську та через загрозу нового ракетного удару по Одесі на території Одещини вводять комендантську годину на півтора дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові завдали ракетного удару Одесі у п'ятницю. Постраждалих немає.Про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА"Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - сказав голова ОВА.Нагадаємо, у ніч на 8 квітня військові РФ. На жаль, за словами керівника ОВА, є загиблі та поранені, пошкоджені об'єкти інфраструктури.Максим Марченко додав, що через досвідта через загрозу нового ракетного удару по Одесі на території Одещини вводять комендантську годину на півтора дні.

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