Росія нанесла ракетний удар неподалік Одеси
Сьогодні, 20:43
Російські військові завдали ракетного удару Одесі у п'ятницю. Постраждалих немає.
Про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Telegram.
"Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - сказав голова ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 8 квітня військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. На жаль, за словами керівника ОВА, є загиблі та поранені, пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Максим Марченко додав, що через досвід обстрілу мирних мешканців у Краматорську та через загрозу нового ракетного удару по Одесі на території Одещини вводять комендантську годину на півтора дні.
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Про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Telegram.
"Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - сказав голова ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 8 квітня військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. На жаль, за словами керівника ОВА, є загиблі та поранені, пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Максим Марченко додав, що через досвід обстрілу мирних мешканців у Краматорську та через загрозу нового ракетного удару по Одесі на території Одещини вводять комендантську годину на півтора дні.
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