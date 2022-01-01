СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях
Сьогодні, 21:03
СБУ ліквідувала ворожі агентурні мережі, що здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Масштабні спецоперації з викриття російських агентів відбулися у різних регіонах. Серед затриманих – організатор «ботоінкубатору», який атакував електронні системи українських органів влади, та «експерт», що відпрацьовував гонорари з РФ.
У Житомирській області викрили ботоферму спецслужб РФ, через яку відбувалися масштабні кібератаки на державні інформаційні ресурси. Для цього використовували десятки тисяч фейкових акаунтів.
Цей «інкубатор» ботів також атакував електронні системи об’єктів критичної інфраструктури.
У Києві затримали «експерта з енергетичних питань», який поширював кремлівську пропаганду та займався дискредитацією України на міжнародній арені.
Робив це в ефірі санкційних телеканалів і через рейтингові телеграм-канали. І при цьому тісно співпрацював з російським інформагентством «Россия сегодня».
Інструкції «експерт» отримував від російського куратора з тимчасово окупованого Криму, а мільйонні «гонорари» – з РФ, через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Під час обшуків правоохоронці виявили у російського агента:
▪️засоби зв’язку,
▪️комп’ютерну техніку та флеш-носії з доказами злочинних дій;
▪️готівку у розмірі 3 млн у гривневому еквіваленті, які він отримав на проведення інформаційних диверсій.
Крім того, у Києві затримали одного з організаторів агентурної мережі РФ. Зрадник намагався сформувати групу агітаторів, які мали поширювати рашистські наративи в інформпросторі. І заодно збирав для ворога розвіддані щодо дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України на території столичного регіону.
У Кіровоградській області затримали посадовця одного з адміністративних судів, який публічно закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував агресію РФ. Ворожу агітацію поширював через фейкові профілі у соцмережах.
На Черкащині викрили ще двох учасників агентурної мережі.
Колаборанти поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, виправдовували бомбардування українських міст і знищення мирних людей, у тому числі в Маріуполі. Робили це в соцмережах, використовуючи «Z» символіку.
За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти нашої держави.
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Про це повідомила пресслужба СБУ.
Масштабні спецоперації з викриття російських агентів відбулися у різних регіонах. Серед затриманих – організатор «ботоінкубатору», який атакував електронні системи українських органів влади, та «експерт», що відпрацьовував гонорари з РФ.
У Житомирській області викрили ботоферму спецслужб РФ, через яку відбувалися масштабні кібератаки на державні інформаційні ресурси. Для цього використовували десятки тисяч фейкових акаунтів.
Цей «інкубатор» ботів також атакував електронні системи об’єктів критичної інфраструктури.
У Києві затримали «експерта з енергетичних питань», який поширював кремлівську пропаганду та займався дискредитацією України на міжнародній арені.
Робив це в ефірі санкційних телеканалів і через рейтингові телеграм-канали. І при цьому тісно співпрацював з російським інформагентством «Россия сегодня».
Інструкції «експерт» отримував від російського куратора з тимчасово окупованого Криму, а мільйонні «гонорари» – з РФ, через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Під час обшуків правоохоронці виявили у російського агента:
▪️засоби зв’язку,
▪️комп’ютерну техніку та флеш-носії з доказами злочинних дій;
▪️готівку у розмірі 3 млн у гривневому еквіваленті, які він отримав на проведення інформаційних диверсій.
Крім того, у Києві затримали одного з організаторів агентурної мережі РФ. Зрадник намагався сформувати групу агітаторів, які мали поширювати рашистські наративи в інформпросторі. І заодно збирав для ворога розвіддані щодо дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України на території столичного регіону.
У Кіровоградській області затримали посадовця одного з адміністративних судів, який публічно закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував агресію РФ. Ворожу агітацію поширював через фейкові профілі у соцмережах.
На Черкащині викрили ще двох учасників агентурної мережі.
Колаборанти поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, виправдовували бомбардування українських міст і знищення мирних людей, у тому числі в Маріуполі. Робили це в соцмережах, використовуючи «Z» символіку.
За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти нашої держави.
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