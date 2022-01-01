 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Захоплене окупантами рятувальне судно «Cапфір» повернули під контроль України

Захоплене окупантами рятувальне судно «Cапфір» повернули під контроль України
Пошуково-рятувальне судно «Cапфір», яке раніше захопили російсько-окупаційні сили, нарешті повернуте Україні та буксирується на рейд румунського порту Суліна.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Цивільне рятувальне судно «Сапфір» було захоплене російськими військовими кораблями ще 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний.

На початку березня Головне управління розвідки Міноборони України, посилаючись на капітана судна, повідомляло, що окупанти незаконно транспортують судно у порт окупованого Севастополя. Капітану «Сапфіра» дозволили зв'язатись з Адміністрацією морських портів України. Він повідомив, що на борту перебувають «зелені чоловічки», які тримають екіпаж «під дулами».

Наразі, за даними міністерства, усі 19 членів екіпажу рятувального судна були звільнені з російського полону під час першого обміну полоненими. Буксирування судна з місця передачі здійснює буксир «Авант» під прапором України.

Усього з початку активної фази війни окупанти захопили 3 українські судна: «Сапфір», «Афіна» й «Принцеса Ніколь». В уряді наголошують, що захоплення військовими кораблями країни-окупанта цивільних суден є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Cапфір», судно, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях
Сьогодні, 21:03
Росія нанесла ракетний удар неподалік Одеси
Сьогодні, 20:43
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
У Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Дзятком. ФОТО
Сьогодні, 15:18
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 8 квітня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:32
Захоплене окупантами рятувальне судно «Cапфір» повернули під контроль України
Сьогодні, 21:23
СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях
Сьогодні, 21:03
Росія нанесла ракетний удар неподалік Одеси
Сьогодні, 20:43
Погода у Луцьку на завтра, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
«Це зло, яке не має меж», – Зеленський про ракетний обстріл мирного населення у Краматорську «Це зло, яке не має меж», – Зеленський про ракетний обстріл мирного населення у Краматорську
Сьогодні, 13:03
Окупанти примусово вивезли з Маріуполя пацієнтів та персонал лікарні в ОРДЛО Окупанти примусово вивезли з Маріуполя пацієнтів та персонал лікарні в ОРДЛО
07 квітень, 11:18
Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні
07 квітень, 10:40
На Сумщині 60-річний чоловік «працював» на ворога На Сумщині 60-річний чоловік «працював» на ворога
07 квітень, 07:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 8 квітня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:32
 0
Захоплене окупантами рятувальне судно «Cапфір» повернули під контроль України
Сьогодні, 21:23
 0
СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях
Сьогодні, 21:03
 0
Росія нанесла ракетний удар неподалік Одеси
Сьогодні, 20:43
 0
Погода у Луцьку на завтра, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8