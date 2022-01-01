Захоплене окупантами рятувальне судно «Cапфір» повернули під контроль України





Про це



Цивільне рятувальне судно «Сапфір» було захоплене російськими військовими кораблями ще 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний.



На початку березня Головне управління розвідки Міноборони України, посилаючись на капітана судна, повідомляло, що окупанти незаконно транспортують судно у порт окупованого Севастополя. Капітану «Сапфіра» дозволили зв'язатись з Адміністрацією морських портів України. Він повідомив, що на борту перебувають «зелені чоловічки», які тримають екіпаж «під дулами».



Наразі, за даними міністерства, усі 19 членів екіпажу рятувального судна були звільнені з російського полону під час першого обміну полоненими. Буксирування судна з місця передачі здійснює буксир «Авант» під прапором України.



Усього з початку активної фази війни окупанти захопили 3 українські судна: «Сапфір», «Афіна» й «Принцеса Ніколь». В уряді наголошують, що захоплення військовими кораблями країни-окупанта цивільних суден є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пошуково-рятувальне судно «Cапфір», яке раніше захопили російсько-окупаційні сили, нарешті повернуте Україні та буксирується на рейд румунського порту Суліна.Про це повідомляє Мінінфраструктури.Цивільне рятувальне судно «Сапфір» було захоплене російськими військовими кораблями ще 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний.На початку березня Головне управління розвідки Міноборони України, посилаючись на капітана судна, повідомляло, що окупанти незаконно транспортують судно у порт окупованого Севастополя. Капітану «Сапфіра» дозволили зв'язатись з Адміністрацією морських портів України. Він повідомив, що на борту перебувають «зелені чоловічки», які тримають екіпаж «під дулами».Наразі, за даними міністерства, усі 19 членів екіпажу рятувального судна були звільнені з російського полону під час першого обміну полоненими. Буксирування судна з місця передачі здійснює буксир «Авант» під прапором України.Усього з початку активної фази війни окупанти захопили 3 українські судна: «Сапфір», «Афіна» й «Принцеса Ніколь». В уряді наголошують, що захоплення військовими кораблями країни-окупанта цивільних суден є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

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