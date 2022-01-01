Добрі новини від ВолиньPost за 8 квітня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
08 квітень, 22:32
Добігає кінця сорок четверта доба героїчного спротиву українського народу. Наші захисники продовжують боронити землю від рук російських загарбників і берегти небо від ворожих ракет.
Інформаційне агентство ВолиньPost вже традиційно підготувало підбірку добрих новин, аби нагадати про тих неймовірних людей, які щодня роблять нашу перемогу ближчою.
П'ятниця, 8 квітня
Pink Floyd, щоб підтримати Україну, вперше з 90-х випустив пісню. ВІДЕО
Британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.
Це перша композиція легендарного колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.
Сумщина вільна від російських окупантів, – голова ОВА
Чудова новина! На Сумщині не залишилось жодного орка. Щоправда, територія досі не є безпечною, бо триває розмінування.
У Луцьку відкрили три мультифункціональні спортивні поля. ФОТО
Спортивні поля відкрили в дворах на проспектах Волі, Відродження та вулиці Кравчука. Вони були збудовані в кінці минулого року. Цього року лише провели доналаштування.
А от після перемоги, пообіцяв мер міста Ігор Поліщук, збудують ще десятки таких полів в різних мікрорайонах міста та у селах.
У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів
А ще сьогодні, 8 квітня, Луцькому підприємству електротранспорту виповнилося 80 років!
Більше половини українців повернулися до роботи
Серед людей, які мали роботу до війни, знову продовжують працювати 58%, що перевищує березневі дані.
До слова, найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях.
Втрати російських окупантів у війні становлять 19 тисяч осіб
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19000 осіб,
танків ‒ 700 од,
бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
артилерійських систем– 333 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків– 150 од,
гелікоптерів – 135 од,
автомобільної техніки - 1361 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
спеціальна техніка - 25.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО
Від початку повномасштабної війни в Україні луцька кухня нагодувала понад 16 тисяч пацієнтів, приготувала 1500 порцій для Нацгвардії та ТрО, близько 1000 порцій для переселенців й 1008 — для місцевих волонтерів.
На прохання Нацгвардії кухарі щодня готують їм опівночі. Хлопці щоночі привозять дівчат на кухню і відвозять додому, піклуючись про їхню безпеку. Така підтримка та єднання надихає — хочеться зробити ще більше.
Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
На Волині зустріли ще одну партію гуманітарної допомоги з Німеччини та Польщі. У вантажі - найнеобхідніше: продукти тривалого зберігання, в тому числі найбільш затребуване дитяче харчування, засоби гігієни, речі для дому, догляду за дітьми та багато іншого.
Усі товари обов'язково доставлять у ті куточки України, де цього найбільше потребують.
Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути вже влітку
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що слід рухатися далі у питанні прийняття України в Євросоюз. Вона зазначила, що відповідну заявку хочуть представити Раді ЄС вже влітку. І додала, що зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два.
У центрі Луцька музики збирають гроші для військових. ВІДЕО
У цей надскладний для України час кожен повинен трудитися і допомагати армії тим, чим може допомогти найкраще. Відтепер щодня о 14 годині поруч із пам’ятником Кості Шишку на Лесі Українки гратимуть і співатимуть українські пісні.
Організували такий музичний простір волонтери штабу «Ангар». Кожен охочий може поспівати або пограти на інструменті і долучитися таким чином до збору коштів на потреби Збройних Сил України.
Захоплене окупантами рятувальне судно «Cапфір» повернули під контроль України
Пошуково-рятувальне судно «Cапфір», яке раніше захопили російсько-окупаційні сили, нарешті повернуте Україні та буксирується на рейд румунського порту Суліна.
Цивільне рятувальне судно «Сапфір» було захоплене російськими військовими кораблями ще 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток!
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Інформаційне агентство ВолиньPost вже традиційно підготувало підбірку добрих новин, аби нагадати про тих неймовірних людей, які щодня роблять нашу перемогу ближчою.
П'ятниця, 8 квітня
Pink Floyd, щоб підтримати Україну, вперше з 90-х випустив пісню. ВІДЕО
Британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.
Це перша композиція легендарного колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.
Сумщина вільна від російських окупантів, – голова ОВА
Чудова новина! На Сумщині не залишилось жодного орка. Щоправда, територія досі не є безпечною, бо триває розмінування.
У Луцьку відкрили три мультифункціональні спортивні поля. ФОТО
Спортивні поля відкрили в дворах на проспектах Волі, Відродження та вулиці Кравчука. Вони були збудовані в кінці минулого року. Цього року лише провели доналаштування.
А от після перемоги, пообіцяв мер міста Ігор Поліщук, збудують ще десятки таких полів в різних мікрорайонах міста та у селах.
У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів
А ще сьогодні, 8 квітня, Луцькому підприємству електротранспорту виповнилося 80 років!
Більше половини українців повернулися до роботи
Серед людей, які мали роботу до війни, знову продовжують працювати 58%, що перевищує березневі дані.
До слова, найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях.
Втрати російських окупантів у війні становлять 19 тисяч осіб
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19000 осіб,
танків ‒ 700 од,
бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
артилерійських систем– 333 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків– 150 од,
гелікоптерів – 135 од,
автомобільної техніки - 1361 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
спеціальна техніка - 25.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО
Від початку повномасштабної війни в Україні луцька кухня нагодувала понад 16 тисяч пацієнтів, приготувала 1500 порцій для Нацгвардії та ТрО, близько 1000 порцій для переселенців й 1008 — для місцевих волонтерів.
На прохання Нацгвардії кухарі щодня готують їм опівночі. Хлопці щоночі привозять дівчат на кухню і відвозять додому, піклуючись про їхню безпеку. Така підтримка та єднання надихає — хочеться зробити ще більше.
Волинь отримала ще одну партію гуманітарної допомоги. ФОТО
На Волині зустріли ще одну партію гуманітарної допомоги з Німеччини та Польщі. У вантажі - найнеобхідніше: продукти тривалого зберігання, в тому числі найбільш затребуване дитяче харчування, засоби гігієни, речі для дому, догляду за дітьми та багато іншого.
Усі товари обов'язково доставлять у ті куточки України, де цього найбільше потребують.
Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути вже влітку
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що слід рухатися далі у питанні прийняття України в Євросоюз. Вона зазначила, що відповідну заявку хочуть представити Раді ЄС вже влітку. І додала, що зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два.
У центрі Луцька музики збирають гроші для військових. ВІДЕО
У цей надскладний для України час кожен повинен трудитися і допомагати армії тим, чим може допомогти найкраще. Відтепер щодня о 14 годині поруч із пам’ятником Кості Шишку на Лесі Українки гратимуть і співатимуть українські пісні.
Організували такий музичний простір волонтери штабу «Ангар». Кожен охочий може поспівати або пограти на інструменті і долучитися таким чином до збору коштів на потреби Збройних Сил України.
Захоплене окупантами рятувальне судно «Cапфір» повернули під контроль України
Пошуково-рятувальне судно «Cапфір», яке раніше захопили російсько-окупаційні сили, нарешті повернуте Україні та буксирується на рейд румунського порту Суліна.
Цивільне рятувальне судно «Сапфір» було захоплене російськими військовими кораблями ще 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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