Більше половини українців повернулися до роботи

Більше половини українців повернулися до роботи
Серед людей, які мали роботу до війни, продовжують працювати понад половину українів – 58%, що перевищує березневі дані.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" 6 квітня, пише Економічна правда.

Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58%, хоча місяцем раніше, у березні, таких було 46%.

В цілому 29% працюють у звичайному режимі, 26% - частково або віддалено, 3% - почали працювати на новій роботі. На час війни 41% українців втратили роботу, у березні таикх було 53%.

Найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях, тоді як лише третина мешканців сході мають роботу, а інші дві третини – втратили роботу.

Українці також підтримали ідею збільшення податків для бізнесу, що працює в Україні і Росії одночасно – "за" висловилися 81% опитаних. Раніше Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

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Теги: українці, робота
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