Назвали райони Маріуполя, які контролюють українські захисники

Петро Андрющенко.



Про це повідомив Андрющенко у



Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто. Іноді уточнюючи, що взяли під контроль все ж таки центр.



"Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ.



Назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення.



В доказ відсутності контролю можна подивитись і на інтерв’ю гауляйтера Костянтина "Трупожера" Іващенка. І на місця "виборів" і діяльності колаборантів та окупантів. Це все знаходиться далеко від центру та скоріш це можна назвати околицями міста", - сказав Андрющенко.



До того ж під українським контролем залишаються приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста".



Тим часом Кадиров заявив, що Маріуполь "звільнений" на 98%, залишилися "лише окремі укриття бойовиків, у тому числі на "Азовсталі".

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