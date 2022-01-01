Назвали райони Маріуполя, які контролюють українські захисники
Сьогодні, 12:23
Українські захисники контролюють декілька районів, що за площею займають більшу частину міста, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Про це повідомив Андрющенко у Telegram.
Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто. Іноді уточнюючи, що взяли під контроль все ж таки центр.
"Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ.
Назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення.
В доказ відсутності контролю можна подивитись і на інтерв’ю гауляйтера Костянтина "Трупожера" Іващенка. І на місця "виборів" і діяльності колаборантів та окупантів. Це все знаходиться далеко від центру та скоріш це можна назвати околицями міста", - сказав Андрющенко.
До того ж під українським контролем залишаються приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста".
Тим часом Кадиров заявив, що Маріуполь "звільнений" на 98%, залишилися "лише окремі укриття бойовиків, у тому числі на "Азовсталі".
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Про це повідомив Андрющенко у Telegram.
Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто. Іноді уточнюючи, що взяли під контроль все ж таки центр.
"Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ.
Назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення.
В доказ відсутності контролю можна подивитись і на інтерв’ю гауляйтера Костянтина "Трупожера" Іващенка. І на місця "виборів" і діяльності колаборантів та окупантів. Це все знаходиться далеко від центру та скоріш це можна назвати околицями міста", - сказав Андрющенко.
До того ж під українським контролем залишаються приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста".
Тим часом Кадиров заявив, що Маріуполь "звільнений" на 98%, залишилися "лише окремі укриття бойовиків, у тому числі на "Азовсталі".
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