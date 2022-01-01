Назвали райони Маріуполя, які контролюють українські захисники

Назвали райони Маріуполя, які контролюють українські захисники
Українські захисники контролюють декілька районів, що за площею займають більшу частину міста, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Про це повідомив Андрющенко у Telegram.

Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто. Іноді уточнюючи, що взяли під контроль все ж таки центр.

"Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ.

Назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення.

В доказ відсутності контролю можна подивитись і на інтерв’ю гауляйтера Костянтина "Трупожера" Іващенка. І на місця "виборів" і діяльності колаборантів та окупантів. Це все знаходиться далеко від центру та скоріш це можна назвати околицями міста", - сказав Андрющенко.

До того ж під українським контролем залишаються приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста".

Тим часом Кадиров заявив, що Маріуполь "звільнений" на 98%, залишилися "лише окремі укриття бойовиків, у тому числі на "Азовсталі".

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Теги: Маріуполь, українські захисники
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