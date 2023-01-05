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Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих

Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих
Окупанти вранці п’ятниці, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", - йдеться у повідомленні.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське, наголошує Кириленко.
У результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло понад 30 людей, наразі відомо про понад 100 поранених.
Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", – наголосив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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Теги: Росія, Україна, війна
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