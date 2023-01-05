Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих





Про це Павло Кириленко.



"Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", - йдеться у повідомленні.



Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.



Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське, наголошує Кириленко.

У результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло понад 30 людей, наразі відомо про понад 100 поранених.



"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", – Олександр Камишін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вранці п’ятниці, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області.Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації"Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", - йдеться у повідомленні.Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське, наголошує Кириленко.У результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло понад 30 людей, наразі відомо про понад 100 поранених."Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", – наголосив голова "Укрзалізниці"

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