У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів





Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.



"Сьогодні вийшла на рейс остання партія отриманих тролейбусів із тих 29-и - це 8 одиниць. Я щиро вітаю весь колектив, усіх працівників, ветеранів цього підприємства, бажаю, щоб були створені державою і всіма іншими інституціями відповідні умови для того, щоб електротранспорт в Україні міг розвиватися і процвітати, був більш рентабельний. Щоб наше підприємство могло працювати в спокійному режимі, розвиватися і забезпечувати послугами перевезення громадського транспорту жителів нашої громади", - наголосив Ігор Поліщук.



Нагадаємо, що міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 квітня, виповнюється 50 років Луцькому підприємству електротранспорту.Про це повідомив міський голова"Сьогодні вийшла на рейс остання партія отриманих тролейбусів із тих 29-и - це 8 одиниць. Я щиро вітаю весь колектив, усіх працівників, ветеранів цього підприємства, бажаю, щоб були створені державою і всіма іншими інституціями відповідні умови для того, щоб електротранспорт в Україні міг розвиватися і процвітати, був більш рентабельний. Щоб наше підприємство могло працювати в спокійному режимі, розвиватися і забезпечувати послугами перевезення громадського транспорту жителів нашої громади", - наголосив Ігор Поліщук.Нагадаємо, що міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.

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