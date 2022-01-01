У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів
Сьогодні, 10:59
Сьогодні, 8 квітня, виповнюється 50 років Луцькому підприємству електротранспорту.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Сьогодні вийшла на рейс остання партія отриманих тролейбусів із тих 29-и - це 8 одиниць. Я щиро вітаю весь колектив, усіх працівників, ветеранів цього підприємства, бажаю, щоб були створені державою і всіма іншими інституціями відповідні умови для того, щоб електротранспорт в Україні міг розвиватися і процвітати, був більш рентабельний. Щоб наше підприємство могло працювати в спокійному режимі, розвиватися і забезпечувати послугами перевезення громадського транспорту жителів нашої громади", - наголосив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, що міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Сьогодні вийшла на рейс остання партія отриманих тролейбусів із тих 29-и - це 8 одиниць. Я щиро вітаю весь колектив, усіх працівників, ветеранів цього підприємства, бажаю, щоб були створені державою і всіма іншими інституціями відповідні умови для того, щоб електротранспорт в Україні міг розвиватися і процвітати, був більш рентабельний. Щоб наше підприємство могло працювати в спокійному режимі, розвиватися і забезпечувати послугами перевезення громадського транспорту жителів нашої громади", - наголосив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, що міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.
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