 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У війні з Росією загинув лучанин Андрій Романов

У війні з Росією загинув лучанин Андрій Романов
Луцьк, на жаль, знову має втрату у війні. На Київщині в бою загинув лучанин Андрій Романов.

Про це повідомляє Олександр Романов на своїй сторінці у фейсбуці.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Попрощатись з Андрієм можна буде сьогодні, в п‘ятницю, 8 квітня, протягом дня в будинку Панахиди. А завтра, 9 квітня, на Театральний майдан приходьте провести Героя в останню путь, зі всіма почестями", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупантам не потрібна Луганщина з людьми: вони стирають там усе з лиця землі, – Гайдай
Сьогодні, 11:59
Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих
Сьогодні, 11:47
«До порушників правил комендантської години застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу», - міський голова Луцька
Сьогодні, 10:14
Як пройшла ніч у регіонах: вибухи на Херсонщині, обстріли Харківщини й Донбасу
Сьогодні, 09:23
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупантам не потрібна Луганщина з людьми: вони стирають там усе з лиця землі, – Гайдай
Сьогодні, 11:59
Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих
Сьогодні, 11:47
У війні з Росією загинув лучанин Андрій Романов
Сьогодні, 11:28
У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів
Сьогодні, 10:59
У Луцьку відкрили три мультифункціональні спортивні поля. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів
Сьогодні, 10:59
«До порушників правил комендантської години застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу», - міський голова Луцька «До порушників правил комендантської години застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу», - міський голова Луцька
Сьогодні, 10:14
Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію
05 квітень, 20:46
У Луцьку в театрі шиють спорядження для захисників. ВІДЕО У Луцьку в театрі шиють спорядження для захисників. ВІДЕО
04 квітень, 20:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупантам не потрібна Луганщина з людьми: вони стирають там усе з лиця землі, – Гайдай
Сьогодні, 11:59
 0
Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих
Сьогодні, 11:47
 0
У війні з Росією загинув лучанин Андрій Романов
Сьогодні, 11:28
 0
У Луцьку на маршрути вийшли ще вісім нових тролейбусів
Сьогодні, 10:59
 0
У Луцьку відкрили три мультифункціональні спортивні поля. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8