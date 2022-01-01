У війні з Росією загинув лучанин Андрій Романов

Андрій Романов.



Про це



Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Попрощатись з Андрієм можна буде сьогодні, в п‘ятницю, 8 квітня, протягом дня в будинку Панахиди. А завтра, 9 квітня, на Театральний майдан приходьте провести Героя в останню путь, зі всіма почестями", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк, на жаль, знову має втрату у війні. На Київщині в бою загинув лучанинПро це повідомляє Олександр Романов на своїй сторінці у фейсбуці.Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Попрощатись з Андрієм можна буде сьогодні, в п‘ятницю, 8 квітня, протягом дня в будинку Панахиди. А завтра, 9 квітня, на Театральний майдан приходьте провести Героя в останню путь, зі всіма почестями", - йдеться у повідомленні.

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