У війні з Росією загинув лучанин Андрій Романов
Сьогодні, 11:28
Луцьк, на жаль, знову має втрату у війні. На Київщині в бою загинув лучанин Андрій Романов.
Про це повідомляє Олександр Романов на своїй сторінці у фейсбуці.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Попрощатись з Андрієм можна буде сьогодні, в п‘ятницю, 8 квітня, протягом дня в будинку Панахиди. А завтра, 9 квітня, на Театральний майдан приходьте провести Героя в останню путь, зі всіма почестями", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Олександр Романов на своїй сторінці у фейсбуці.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Попрощатись з Андрієм можна буде сьогодні, в п‘ятницю, 8 квітня, протягом дня в будинку Панахиди. А завтра, 9 квітня, на Театральний майдан приходьте провести Героя в останню путь, зі всіма почестями", - йдеться у повідомленні.
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