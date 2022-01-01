У Луцьку відкрили три мультифункціональні спортивні поля. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Вчора, 7 квітня, у Луцьку відкрили для користувачів збудовані ще в кінці минулого року три мультифункціональні спортивні поля з поліуретановим покриттям.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Спортивні поля відкрили в дворах на проспектах Волі, Відродження та вулиці Кравчука. Вони були збудовані в кінці минулого року. Цього року лише провели доналаштування. Після перемоги збудуємо ще десятки таких полів в різних мікрорайонах міста та в наших селах і обов'язково відкриємо їх з гучним спортивним святом для дітей та молоді", - наголосив Ігор Поліщук.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Спортивні поля відкрили в дворах на проспектах Волі, Відродження та вулиці Кравчука. Вони були збудовані в кінці минулого року. Цього року лише провели доналаштування. Після перемоги збудуємо ще десятки таких полів в різних мікрорайонах міста та в наших селах і обов'язково відкриємо їх з гучним спортивним святом для дітей та молоді", - наголосив Ігор Поліщук.
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