«До порушників правил комендантської години застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу», - міський голова Луцька

На Волині діє комендантська година із 23:00 вечора – до 6:00 години ранку.Про це ще раз у своєму відеозверненні нагадав міський голова Луцька"Щоночі муніципальна варта, поліція та інші структури, які здійснюють патрулювання, затримують близько 150 осіб, які порушують комендантську годину і проводять з ними відповідну роботу. Цим ви додаєте лише роботи правоохоронним органам, а також берете підозру на себе. З понеділка до тих осіб, які будуть порушувати правила комендантської години, застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу", - наголосив Ігор Поліщук.Транспорт працює вкількості 116 одиниць.