«До порушників правил комендантської години застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу», - міський голова Луцька
Сьогодні, 10:14
На Волині діє комендантська година із 23:00 вечора – до 6:00 години ранку.
Про це ще раз у своєму відеозверненні нагадав міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Щоночі муніципальна варта, поліція та інші структури, які здійснюють патрулювання, затримують близько 150 осіб, які порушують комендантську годину і проводять з ними відповідну роботу. Цим ви додаєте лише роботи правоохоронним органам, а також берете підозру на себе. З понеділка до тих осіб, які будуть порушувати правила комендантської години, застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу", - наголосив Ігор Поліщук.
Транспорт працює вкількості 116 одиниць.
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Про це ще раз у своєму відеозверненні нагадав міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Щоночі муніципальна варта, поліція та інші структури, які здійснюють патрулювання, затримують близько 150 осіб, які порушують комендантську годину і проводять з ними відповідну роботу. Цим ви додаєте лише роботи правоохоронним органам, а також берете підозру на себе. З понеділка до тих осіб, які будуть порушувати правила комендантської години, застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу", - наголосив Ігор Поліщук.
Транспорт працює вкількості 116 одиниць.
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