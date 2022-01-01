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«До порушників правил комендантської години застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу», - міський голова Луцька

«До порушників правил комендантської години застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу», - міський голова Луцька
На Волині діє комендантська година із 23:00 вечора – до 6:00 години ранку.

Про це ще раз у своєму відеозверненні нагадав міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Щоночі муніципальна варта, поліція та інші структури, які здійснюють патрулювання, затримують близько 150 осіб, які порушують комендантську годину і проводять з ними відповідну роботу. Цим ви додаєте лише роботи правоохоронним органам, а також берете підозру на себе. З понеділка до тих осіб, які будуть порушувати правила комендантської години, застосовуватимуться більш жорсткі заходи впливу", - наголосив Ігор Поліщук.






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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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