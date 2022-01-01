Втрати російських окупантів у війні становлять 19 тисяч осіб
Сьогодні, 12:48
Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 19 тисяч солдатів, 333 артилерійські системи та 7 сотень танків.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19000 осіб,
танків ‒ 700 од,
бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
артилерійських систем– 333 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків– 150 од,
гелікоптерів – 135 од,
автомобільної техніки - 1361 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
спеціальна техніка - 25.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19000 осіб,
танків ‒ 700 од,
бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
артилерійських систем– 333 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків– 150 од,
гелікоптерів – 135 од,
автомобільної техніки - 1361 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
спеціальна техніка - 25.
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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