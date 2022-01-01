«Це зло, яке не має меж», – Зеленський про ракетний обстріл мирного населення у Краматорську





Президент Володимир Зеленський



«Окупанти вдарили «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться», – написав Зеленський.



"Вже відомо про загиблих, серед яких є діти. Також є поранені. Допомога надається всім, хто її потребує. За кожен злочин, за кожне відібране життя, Росія відповість перед законом", - інформують у Нацполіції.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війні.



За даними Служби безпеки України, відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти не мають сміливості протистояти Україні на полі бою, тому вони знищують мирне населення. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей , адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.Президент прокоментував сьогоднішній удар по вокзалу в Краматорську Донецької області.«Окупанти вдарили «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться», – написав Зеленський."Вже відомо про загиблих, серед яких є діти. Також є поранені. Допомога надається всім, хто її потребує. За кожен злочин, за кожне відібране життя, Росія відповість перед законом", - інформують у Нацполіції.За цим фактом відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війні.За даними Служби безпеки України, відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей.

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