Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО





«З першого дня війни було прийняте рішення — вистояти! І ми не зупинилися, ми працювали і в той самий день, коли прокинулись від вибухів, і будемо продовжувати робити все можливе до самої нашої перемоги. Так, нам було та буває страшно, бувають різні надскладні ситуації, буває розпач і розчарування, буває радість від маленьких перемог з яких, як пазли складається наша велика перемога. Отже, треба триматися, вірити та любити те, чим займаєшся», — коментує засновниця та генеральна директорка компанії Тетяна Коваль.



«Зараз ми обслуговуємо не лише підписані контракти, але і безкоштовно, разом з волонтерами годуємо медиків, внутрішньо переміщених осіб, бійців ЗСУ і ТрО. І з кожним днем ми стаємо сильнішими, бо відчуваємо, що робимо корисну справу для нашої України», — продовжує Тетяна Коваль.



Від початку повномасштабної війни в Україні луцька кухня нагодувала понад 16 тисяч пацієнтів, приготувала 1500 порцій для Нацгвардії та ТрО, близько 1000 порцій для переселенців й 1008 — для місцевих волонтерів.



На прохання Нацгвардії кухарі щодня готують їм опівночі. Хлопці щоночі привозять дівчат на кухню і відвозять додому, піклуючись про їхню безпеку. Така підтримка та єднання надихає — хочеться зробити ще більше.



Ковельська кухня з 24 лютого нагодувала 8 400 пацієнтів, приготувала 100 порцій для військових медиків і 442 порції для ТрО.







«Люди згуртувалися заради спільної мети — перемоги. Кожен робить свій внесок, у такий нелегкий для всіх нас час. Вдячна команді за підтримку, надійне плече кожного, за розуміння і відповідальність. Дякую волонтерам та небайдужим людям за допомогу з продуктами. Люди неймовірні. З таким народом — ми все зможемо подолати. І перемога буде за нами!» — коментує керівниця ковельської кухні Тетяна Ясковець.



За словами засновниці Фудіцини, Тетяни Коваль, робота підприємців і взагалі бізнесу надважлива в такий час, адже це окремий фронт — економічний, який працює заради життєдіяльності країни.



«Тут діє ланцюг підприємців, які тримаються за рахунок один одного: ми даємо роботу постачальнику сировини, тари, а постачальник підтримує діяльність фермерів і заводів, забезпечення логістики — це автомобілі, служба доставки, паливо. Відтак, українці мають роботу, а економіка країни тримається на плаву»



Крім того, Тетяна стверджує, що бізнес — це платформа для благодійності. Зараз більшість українських компаній частку результатів своєї діяльності спрямовують на допомогу: безкоштовно надають сировину, продукти, послуги. Працюють підприємці — працює всезагальна підтримка.



Навіть наші іноземні партнери та друзі відгукнулися на допомогу. Наразі з-за кордону вже приїхала перша партія термоконтейнерів для транспортування гарячих страв, аби ми могли годувати На Волині ще більше медиків, захисників та евакуйованих із гарячих точок українців.







«Війна — це також про вміння бізнесу адаптуватися. До 24 лютого ми мали грандіозні плани на нашу луцьку кухню: капітальний ремонт, встановлення нового сучасного обладнання. Багато лікарень міста зрозуміли переваги передачі організації харчування пацієнтів спеціалізованій компанії та хотіли переходити на кейтеринг. Вмить всі наші плани змінилися, зараз в пріоритеті зберегти наших підопічних (так ми називаємо своїх клієнтів) та працівників, а також допомагати ЗСУ, переселенцям і бійцям ТрО.



Зараз роботодавці жартують між собою: після нашої перемоги в резюме про стресостійкість кандидатки на посади будуть писати: «під час війни не виїзджала з країни».







Крім того, у нас є досвід роботи в зоні активних військових дій, адже маємо три кухні в Києві, які досі готують для 16 столичних лікарень, для медиків та захисників. Ми мали кухню в Бородянці Київської області, її розбито, структуру реорганізовано. Війна диктує нові правила кожного дня. Отже, ми готові до різного перебігу подій у Волинському регіоні, хоча, як і всі українці, віримо в ЗСУ, в нашу перемогу та сподіваємося на оптимістичний сценарій, — запевняє засновниця Фудіцини.



Наразі кухні на Волині продовжують годувати тих, хто цього потребує й приймають нові запити про допомогу.



Якщо потрібно організувати харчування — телефонуйте за номером: +38 (093) 947 35 92 або пишіть у телеграм чи вайбер (Сергій).



Внаслідок збільшення об'ємів на виробництві, мають потребу в продуктах харчування та одноразовій тарі.



Якщо прагнете допомогти — телефонуйте за номером: +38 (050) 904 63 92 (Ганна) або пишіть на електронну адресу



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 2016 року компанія «Фудіцина» годує пацієнтів українських лікарень. На Волині компанія має два харчових виробництва — у Луцьку та Ковелі.«З першого дня війни було прийняте рішення — вистояти! І ми не зупинилися, ми працювали і в той самий день, коли прокинулись від вибухів, і будемо продовжувати робити все можливе до самої нашої перемоги. Так, нам було та буває страшно, бувають різні надскладні ситуації, буває розпач і розчарування, буває радість від маленьких перемог з яких, як пазли складається наша велика перемога. Отже, треба триматися, вірити та любити те, чим займаєшся», — коментує засновниця та генеральна директорка компанії«Зараз ми обслуговуємо не лише підписані контракти, але і безкоштовно, разом з волонтерами годуємо медиків, внутрішньо переміщених осіб, бійців ЗСУ і ТрО. І з кожним днем ми стаємо сильнішими, бо відчуваємо, що робимо корисну справу для нашої України», — продовжує Тетяна Коваль.Від початку повномасштабної війни в Україні луцька кухня нагодувала понад 16 тисяч пацієнтів, приготувала 1500 порцій для Нацгвардії та ТрО, близько 1000 порцій для переселенців й 1008 — для місцевих волонтерів.На прохання Нацгвардії кухарі щодня готують їм опівночі. Хлопці щоночі привозять дівчат на кухню і відвозять додому, піклуючись про їхню безпеку. Така підтримка та єднання надихає — хочеться зробити ще більше.Ковельська кухня з 24 лютого нагодувала 8 400 пацієнтів, приготувала 100 порцій для військових медиків і 442 порції для ТрО.«Люди згуртувалися заради спільної мети — перемоги. Кожен робить свій внесок, у такий нелегкий для всіх нас час. Вдячна команді за підтримку, надійне плече кожного, за розуміння і відповідальність. Дякую волонтерам та небайдужим людям за допомогу з продуктами. Люди неймовірні. З таким народом — ми все зможемо подолати. І перемога буде за нами!» — коментує керівниця ковельської кухніЗа словами засновниці Фудіцини, Тетяни Коваль, робота підприємців і взагалі бізнесу надважлива в такий час, адже це окремий фронт — економічний, який працює заради життєдіяльності країни.«Тут діє ланцюг підприємців, які тримаються за рахунок один одного: ми даємо роботу постачальнику сировини, тари, а постачальник підтримує діяльність фермерів і заводів, забезпечення логістики — це автомобілі, служба доставки, паливо. Відтак, українці мають роботу, а економіка країни тримається на плаву»Крім того, Тетяна стверджує, що бізнес — це платформа для благодійності. Зараз більшість українських компаній частку результатів своєї діяльності спрямовують на допомогу: безкоштовно надають сировину, продукти, послуги. Працюють підприємці — працює всезагальна підтримка.Навіть наші іноземні партнери та друзі відгукнулися на допомогу. Наразі з-за кордону вже приїхала перша партія термоконтейнерів для транспортування гарячих страв, аби ми могли годувати На Волині ще більше медиків, захисників та евакуйованих із гарячих точок українців.«Війна — це також про вміння бізнесу адаптуватися. До 24 лютого ми мали грандіозні плани на нашу луцьку кухню: капітальний ремонт, встановлення нового сучасного обладнання. Багато лікарень міста зрозуміли переваги передачі організації харчування пацієнтів спеціалізованій компанії та хотіли переходити на кейтеринг. Вмить всі наші плани змінилися, зараз в пріоритеті зберегти наших підопічних (так ми називаємо своїх клієнтів) та працівників, а також допомагати ЗСУ, переселенцям і бійцям ТрО.Зараз роботодавці жартують між собою: після нашої перемоги в резюме про стресостійкість кандидатки на посади будуть писати: «під час війни не виїзджала з країни».Крім того, у нас є досвід роботи в зоні активних військових дій, адже маємо три кухні в Києві, які досі готують для 16 столичних лікарень, для медиків та захисників. Ми мали кухню в Бородянці Київської області, її розбито, структуру реорганізовано. Війна диктує нові правила кожного дня. Отже, ми готові до різного перебігу подій у Волинському регіоні, хоча, як і всі українці, віримо в ЗСУ, в нашу перемогу та сподіваємося на оптимістичний сценарій, — запевняє засновниця Фудіцини.Наразі кухні на Волині продовжують годувати тих, хто цього потребує й приймають нові запити про допомогу.Якщо потрібно організувати харчування — телефонуйте за номером: +38 (093) 947 35 92 або пишіть у телеграм чи вайбер (Сергій).Внаслідок збільшення об'ємів на виробництві, мають потребу в продуктах харчування та одноразовій тарі.Якщо прагнете допомогти — телефонуйте за номером: +38 (050) 904 63 92 (Ганна) або пишіть на електронну адресу [email protected]

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