Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО

Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО
З 2016 року компанія «Фудіцина» годує пацієнтів українських лікарень. На Волині компанія має два харчових виробництва — у Луцьку та Ковелі.

«З першого дня війни було прийняте рішення — вистояти! І ми не зупинилися, ми працювали і в той самий день, коли прокинулись від вибухів, і будемо продовжувати робити все можливе до самої нашої перемоги. Так, нам було та буває страшно, бувають різні надскладні ситуації, буває розпач і розчарування, буває радість від маленьких перемог з яких, як пазли складається наша велика перемога. Отже, треба триматися, вірити та любити те, чим займаєшся», — коментує засновниця та генеральна директорка компанії Тетяна Коваль.

«Зараз ми обслуговуємо не лише підписані контракти, але і безкоштовно, разом з волонтерами годуємо медиків, внутрішньо переміщених осіб, бійців ЗСУ і ТрО. І з кожним днем ми стаємо сильнішими, бо відчуваємо, що робимо корисну справу для нашої України», — продовжує Тетяна Коваль.
Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО

Від початку повномасштабної війни в Україні луцька кухня нагодувала понад 16 тисяч пацієнтів, приготувала 1500 порцій для Нацгвардії та ТрО, близько 1000 порцій для переселенців й 1008 — для місцевих волонтерів.

На прохання Нацгвардії кухарі щодня готують їм опівночі. Хлопці щоночі привозять дівчат на кухню і відвозять додому, піклуючись про їхню безпеку. Така підтримка та єднання надихає — хочеться зробити ще більше.

Ковельська кухня з 24 лютого нагодувала 8 400 пацієнтів, приготувала 100 порцій для військових медиків і 442 порції для ТрО.

Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО


«Люди згуртувалися заради спільної мети — перемоги. Кожен робить свій внесок, у такий нелегкий для всіх нас час. Вдячна команді за підтримку, надійне плече кожного, за розуміння і відповідальність. Дякую волонтерам та небайдужим людям за допомогу з продуктами. Люди неймовірні. З таким народом — ми все зможемо подолати. І перемога буде за нами!» — коментує керівниця ковельської кухні Тетяна Ясковець.

За словами засновниці Фудіцини, Тетяни Коваль, робота підприємців і взагалі бізнесу надважлива в такий час, адже це окремий фронт — економічний, який працює заради життєдіяльності країни.

«Тут діє ланцюг підприємців, які тримаються за рахунок один одного: ми даємо роботу постачальнику сировини, тари, а постачальник підтримує діяльність фермерів і заводів, забезпечення логістики — це автомобілі, служба доставки, паливо. Відтак, українці мають роботу, а економіка країни тримається на плаву»

Крім того, Тетяна стверджує, що бізнес — це платформа для благодійності. Зараз більшість українських компаній частку результатів своєї діяльності спрямовують на допомогу: безкоштовно надають сировину, продукти, послуги. Працюють підприємці — працює всезагальна підтримка.

Навіть наші іноземні партнери та друзі відгукнулися на допомогу. Наразі з-за кордону вже приїхала перша партія термоконтейнерів для транспортування гарячих страв, аби ми могли годувати На Волині ще більше медиків, захисників та евакуйованих із гарячих точок українців.

Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО


«Війна — це також про вміння бізнесу адаптуватися. До 24 лютого ми мали грандіозні плани на нашу луцьку кухню: капітальний ремонт, встановлення нового сучасного обладнання. Багато лікарень міста зрозуміли переваги передачі організації харчування пацієнтів спеціалізованій компанії та хотіли переходити на кейтеринг. Вмить всі наші плани змінилися, зараз в пріоритеті зберегти наших підопічних (так ми називаємо своїх клієнтів) та працівників, а також допомагати ЗСУ, переселенцям і бійцям ТрО.

Зараз роботодавці жартують між собою: після нашої перемоги в резюме про стресостійкість кандидатки на посади будуть писати: «під час війни не виїзджала з країни».

Кухня на Волині безкоштовно годує медиків, переселенців та бійців. ФОТО


Крім того, у нас є досвід роботи в зоні активних військових дій, адже маємо три кухні в Києві, які досі готують для 16 столичних лікарень, для медиків та захисників. Ми мали кухню в Бородянці Київської області, її розбито, структуру реорганізовано. Війна диктує нові правила кожного дня. Отже, ми готові до різного перебігу подій у Волинському регіоні, хоча, як і всі українці, віримо в ЗСУ, в нашу перемогу та сподіваємося на оптимістичний сценарій, — запевняє засновниця Фудіцини.

Наразі кухні на Волині продовжують годувати тих, хто цього потребує й приймають нові запити про допомогу.

Якщо потрібно організувати харчування — телефонуйте за номером: +38 (093) 947 35 92 або пишіть у телеграм чи вайбер (Сергій).

Внаслідок збільшення об'ємів на виробництві, мають потребу в продуктах харчування та одноразовій тарі.

Якщо прагнете допомогти — телефонуйте за номером: +38 (050) 904 63 92 (Ганна) або пишіть на електронну адресу [email protected]

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Теги: Фудіцина, кухня, Луцьк, Ковель, безкоштовно годує
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